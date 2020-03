Smart se sent bien, Tatum et Ainge ont des blagues

Le 15e jour d’auto-quarantaine mandaté par la NBA, les Boston Celtics continuent d’utiliser les médias sociaux comme moyen de rester connectés.

Et notre série documentant leurs stratégies pour rester occupé via des plateformes de médias sociaux comme Twitter, Instagram, Tik Tok et d’autres plateformes continue avec eux alors qu’ils partagent leurs façons uniques de se tenir occupés, en forme et en contact avec leurs fans.

Les séances de questions et réponses se sont révélées une approche populaire pour plusieurs Celtics depuis le début de la fermeture du coronavirus le 11 mars, et aujourd’hui, l’attaquant de troisième année Jayson Tatum, de troisième année, a plongé son orteil dans ce groupe particulier de fans.

Il avait beaucoup de questions réfléchies et des réponses intéressantes, mais les blagues valaient vraiment la peine d’être échangées:

Il a également gratté la démangeaison de basket-ball que nous avons tous ces jours-ci avec un petit plongeon dans certains clips de faits saillants.

Le centre Enes Kanter a été un peu difficile à isoler en raison de sa nature toujours grégaire…

… Mais il s’en sort avec un peu d’aide de ses amis.

Et comme Tatum, les gens manquent de basket-ball et utilisent des clips de joueurs pour combler ce trou de la taille du basket-ball.

Les responsables du compte de la NBA pour la Turquie natale de Kanter ont partagé un clip du grand homme de Boston, qui n’a pas échappé au centre souvent ouvert.

Semi a travaillé intensément – à la surprise de personne.

Et Timelord a passé du temps sur une série de streaming populaire dans laquelle il est facile de se perdre.

La recrue Carsen Edwards est devenue un peu nostalgique dans le même mode que Kanter, retweetant un clip partagé de ses jours avec Purdue.

Et le centre Vincent Poirier a fait de même avec des flushs impressionnants lors des tournées Twitter.

L’attaquant Grant Williams a emboîté le pas avec un clip de son temps avec les Vols…

… Mais a partagé d’importants efforts de sensibilisation avec lesquels il aide ceux qui luttent pour faire face à COVID-19

Le garde Marcus Smart est arrivé pour nous faire savoir que sa récupération se poursuit bien avec un doux rappel pour maintenir notre distance physique.

Lequel bien sûr, le président de l’équipe, Danny Ainge, n’a pas pu résister à une… blague?

Nous ne sommes vraiment pas sûrs, même si le soutien est évident pour son ami à l’esprit défensif.

.