Smart teste également positif pour le coronavirus

La mauvaise nouvelle s’est reproduite au sein de la NBA après avoir confirmé ce soir que le gardien de base des Celtics de Boston, Marcus Smart et deux autres joueurs des Lakers de Los Angeles ont été testés positifs pour le coronavirus, portant à 10 le nombre de professionnels développant le COVID-19.

20/03/2020 à 08:02

CET

EFE

Les deux équipes ont publié jeudi des déclarations annonçant les tests positifs, bien qu’elles n’aient pas identifié les joueurs par leur nom.

Smart est celui qui a publié un tweet ce soir confirmant qu’il avait été testé positif et a demandé à toutes les personnes de se conformer aux recommandations qui ont été faites par les autorités sanitaires, de mettre en quarantaine et de maximiser toutes les mesures d’hygiène, surtout avec le lavage des mains.

“Je vais bien, je me sens bien. Je ne ressens aucun des symptômes,” Smart a commenté une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. “Mais je ne peux pas souligner à quel point la distance sociale est importante et vraiment vous éloigner d’un grand groupe de personnes et simplement vous laver les mains et vous aider à vous protéger. Et cela aide à protéger les autres en le faisant pour vous-même.”

Smart a été plus catégorique dans son tweet lorsqu’il a abordé la question de l’éloignement social, en écrivant: “La jeune génération de notre pays doit prendre ses distances. Ce n’est pas une blague. Ne pas le faire est égoïste. Ensemble, nous pouvons surmonter cela, mais nous devons gagner ensemble en étant séparés pendant une courte période. “

Alors que les Celtics ont déclaré dans un communiqué que le joueur infecté, qui a ensuite été confirmé comme étant intelligent, avait été évalué parce qu’il avait joué dans une “exposition à un cas positif connu”. L’équipe a déclaré qu’il n’avait aucun symptôme et qu’il avait été isolé pendant plusieurs jours.

Smart, 26 ans, a déclaré qu’il avait été évalué il y a cinq jours et avait obtenu ses résultats jeudi soir.

De leur côté, les joueurs des Lakers ont été examinés mercredi et ont reçu leurs résultats un jour plus tard, ce jeudi.

L’équipe de Los Angeles a décidé de tester les joueurs après que quatre des Nets de Brooklyn, dont l’attaquant vedette Kevin Durant, mardi aient testé COVID-19 positif.

Le dernier match des Lakers a eu lieu contre les Nets le 10 mars au Staples Center. La saison NBA a été suspendue indéfiniment le lendemain, suite au premier positif pour COVID-19 par le centre de jazz français d’Utah Rudy Gobert.

Quatorze joueurs sur la liste des 17 joueurs des Lakers (y compris les contrats bidirectionnels) ont été évalués, tandis que trois autres ne l’ont pas été, car ils n’étaient pas à Los Angeles après avoir reçu l’autorisation de l’équipe de quitter la ville.

L’équipe a confirmé à travers une déclaration qu’elle avait reçu tous les résultats des tests et que deux joueurs, qu’ils n’avaient pas nommés, avaient été testés positifs, bien qu’ils n’aient présenté aucun symptôme et aient commencé la mise en quarantaine sous la surveillance des médecins du club.

«Tous les joueurs et le personnel des Lakers sont priés de continuer à respecter les directives pour l’auto-quarantaine et les abris à domicile, à surveiller de près leur santé, à consulter leurs médecins personnels et à maintenir une communication constante avec l’équipe,» ajoute la déclaration de l’équipe de Los Angeles.

Comme le reste des 12 équipes, à l’exception du Jazz, qui a déjà subi les tests COVID-19, les Lakers ont envoyé leurs joueurs dans un laboratoire privé, où sans avoir à descendre de la voiture, des échantillons de son mucus par le nez, et le club de Los Angeles a pris en charge tous les frais.

Les Lakers vont maintenant évaluer les entraîneurs et le personnel de soutien qui ont été en contact étroit avec les joueurs, selon les informations fournies par divers médias locaux.

Avant que les trois nouveaux joueurs positifs ne soient connus, les équipes des Philadelphia Sixers et des Denver Nuggets ont confirmé qu’elles avaient testé tout le personnel de leurs organisations respectives.

Les Sixers ont rapporté que trois personnes avaient été testées positives et étaient déjà isolées, tandis que les Nuggets ont confirmé l’existence d’une personne testée positive sur leur personnel.

Alors que la NBA, avant que les nouveaux cas positifs de coronavirus soient connus au sein des Celtics, Lakers, Sixers et Denver, avait déjà envoyé un mémo interne aux 30 équipes de la ligue dans lequel ils demandaient qu’à partir de vendredi, tous Ils doivent fermer leurs installations de préparation et d’entraînement aux joueurs et au personnel jusqu’à nouvel ordre.

La note de service de jeudi était une mise à jour de celles envoyées par la ligue plus tôt cette semaine, décrivant comment les équipes devraient gérer les joueurs et le personnel entrant et sortant de leurs bâtiments car la compétition est suspendue indéfiniment en raison de au coronavirus.

Avec les nouveaux cas confirmés de coronavirus, il y a déjà 14 personnes qui se sont inscrites en NBA, 10 joueurs et quatre professionnels qui travaillent au sein de l’organisation des équipes.

Après Gobert, son coéquipier, le gardien Donovan Mitchell, était le deuxième positif; puis vint l’attaquant Christian Wood (Détroit); les quatre joueurs des Nets; Smart (Celtics) et les deux joueurs des Lakers.

Aussi trois individus de l’organisation Sixers et un autre des Nuggets

