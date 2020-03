Smith ajoute Gregg Popovich à la liste des candidats pour l’entraîneur-chef des Nets

Après avoir passé quelque temps à jouer avec Gregg Popovich, le directeur général des Brooklyn Nets, Sean Marks, est retourné à l’organisation des San Antonio Spurs une fois qu’il a pris sa retraite et est entré dans les rangs des entraîneurs.

Marks n’est pas le seul à sortir de San Antonio et à connaître le succès. Cependant, le directeur général des Nets est maintenant dans une situation difficile avec Kenny Atkinson comme entraîneur-chef. Marks a les superstars que toutes les équipes pourraient souhaiter en Kevin Durant et Kyrie Irving, mais le Brooklyn a toujours besoin de quelqu’un pour diriger le navire.

Stephen A. Smith d’ESPN pense que Marks devrait se pencher sur son passé pour trouver la réponse:

Il n’y a que trois candidats pour ce poste en ce qui me concerne. Ty Lue… Mark Jackson, ou si Sean Marks peut obtenir le seul et unique Gregg Popovich à quitter San Antonio. Ce sont les trois et pas nécessairement dans cet ordre.

Smith a poursuivi:

Je dis juste que si Sean Marks a réussi à convaincre Gregg Popovich de venir à Brooklyn, parce que tu dois te souvenir de Gregg Popovich, tu vois Tim Duncan, tu as Becky Hammon, tu as ces gens sur son banc qu’il veut élever. Je ne dis rien d’autre que Sean Marks, étroitement associé à Gregg Popovich, si vous pouviez faire venir le grand Gregg Popovich à Brooklyn, eh bien c’est un accord. C’est un grand pas en avant,

Popovich est peut-être difficile à obtenir, mais il ne fait aucun doute que Smith a raison: si le légendaire entraîneur prenait le relais à Brooklyn, ce serait un autre grand pas pour la franchise.

.