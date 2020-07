Smith défend la figure d’Olajuwon

L’un des joueurs les plus sous-estimés au moment de commencer à discuter dans le contexte historique de la NBA est nigérian Hakeem Olajuwon.

07/04/2020

Agir à 10:38

CEST

Le double champion de la NBA était l’un des plus dominants et des plus polyvalents à son poste dans l’histoire de la ligue.

Sa combinaison de puissance, de compétence et d’élégance était quelque chose que peu de gens ont pu voir d’un pivot. C’était donc le sujet d’un débat.

L’ancien joueur et maintenant commentateur du réseau TNT aux États-Unis a parlé de son ancien partenaire dans une interview qu’il a offerte à la page Fan Sided lors de la promotion de son camp virtuel.

Dans l’interview, ils lui ont demandé s’il devait choisir entre son partenaire de diffusion, Shaquille O’Neal et Hakeem. Sa réponse a été énergique.

«Je garde celui qui m’a gagné deux bagues, & rdquor; Il a lancé. Cela aurait causé beaucoup de controverse, mais Smith a donné son raisonnement pour cette décision. « Je sais que Hakeem aurait quitté la zone et tiré 3 points parce qu’il avait un bon sauteur, donc même dans celui-ci, il aurait lancé 3 points. & Rdquor;

Pour beaucoup, Olajuwon est souvent oublié parce qu’il n’est pas le genre de personne qui se fait connaître sur les réseaux sociaux et interviewe les médias.

« Hakeem n’a pas de médias sociaux, Il n’a pas de podcast et n’est pas diffusé sur TNT avec nous. Il a vécu sa vie, l’a acceptée et est content de ce qu’il était en tant que joueur, & rdquor; terminé.