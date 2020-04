Snapf autographe de Vince Carter se transforme en enquête Twitter NBA à part entière

La légende de la NBA Vince Carter pourrait assister à une fin plutôt anticlimatique de sa carrière de joueur en fonction de ce qui se passe avec la saison 2019-20. Les souvenirs de ses jours de jeu avec les Raptors de Toronto seront de plus en plus difficiles à obtenir de minute en minute.

Tas Melas, ancien animateur de “The Starters” sur NBA TV et actuellement avec The Athletic, pensait avoir arraché un joyau en remportant un programme Raptors signé à 125 $ avec ce qu’il pensait être l’autographe de Carter il y a 20 ans.

Il s’est tourné vers Twitter pour se vanter de son acquisition sournoise:

Un programme signé @ mrvincecarter15 pour lequel j’ai payé 125,00 $ dans une vente aux enchères silencieuse pic.twitter.com/YLDLBJBO5n

– Tas Melas (@TasMelas) 31 mars 2020

Carter, qui a été tagué dans le message, n’a pas tardé à être porteur de mauvaises nouvelles:

Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles mais ce n’est pas ma signature qui est l’autographe d’Alvin Williams… https://t.co/vxgI6VzVgb

– Vince Carter (@ mrvincecarter15) 1 avril 2020

En fin de compte, Melas n’était pas du tout attristé en obtenant l’autographe de l’ancien garde des Raptors Alvin Williams:

Alvin a frappé le coup de série contre les Knicks. Et a donné ses genoux à la ville de Toronto. Je suis bon avec ça.

– Tas Melas (@TasMelas) 1 avril 2020

Mais Williams ne tarderait pas à nier que c’était aussi sa signature:

Ce n’est pas ma signature frère !! 😂😂. On dirait que John Wallace

– Alvin Williams (@ 20_awill) 1 avril 2020

Aïe, ça doit piquer.

Melas était au moins reconnaissant d’avoir fait un pas de plus dans cette enquête Twitter de la NBA:

HAHHA. Il suffit que John Wallace confirme maintenant. https://t.co/qY6DUFa6a1

– Tas Melas (@TasMelas) 1 avril 2020

Les gens ont rapidement fait correspondre l’une des signatures de John Wallace pour correspondre à celle du programme remporté par Melas aux enchères.

certainement Wallace pic.twitter.com/VeZcSaNftf

– Matt Johnson (@twoeightnine) 1 avril 2020

Et voilà, M. Melas, c’est 125 $ pour un autographe de John Wallace et un programme Raptors de 20 ans contenant de doux souvenirs:

Pas étonnant que j’étais le seul soumissionnaire. https://t.co/5xSLFNFVJr

– Tas Melas (@TasMelas) 1 avril 2020

Le prix pourrait être dans l’œil du spectateur, mais la sagesse conventionnelle pourrait dire que Melas a payé trop cher pour ce petit souvenir des Raptors. Il a raconté son histoire sur le podcast The Athletic’s No Dunks si vous voulez en savoir plus.

