Snooker Masters interrompu par le coussin whoopee, ce qui est assez drôle

Le snooker est un jeu qui nécessite une précision incroyable et une concentration intense. Il est donc massivement amélioré par les bruits de pet:

«Je pense que ça pourrait être quelqu’un avec un coussin de coqueluche. Pas très drôle du tout », a déclaré le commentateur, ce qui ne fait que montrer que les commentateurs anglais sont fondamentalement déterminés à vider le plus possible le contenu de ce dont ils parlent le plus rapidement possible. Interrompre une partie de snooker avec un coussin whoopee * est très marrant.

* Ce n’était probablement pas vraiment un coussin de whoopee autant qu’une machine qui fait des bruits de pet indépendamment de toute personne assise dessus, mais j’aime taper «coussin de whoopee», alors roulons avec ça.

Mais pourrait-il devenir plus drôle? Presque certainement. Bien que la farce du coussin de whoopee ne fonctionnerait pas dans la plupart des sports – la seule façon possible de la réaliser dans un sport d’équipe est lors d’un match à domicile d’Arsenal masculin – il y a quelques options possibles sur la table. Les échecs fonctionneraient bien, par exemple: les finales sont dangereusement ennuyeuses et seraient animées de manière significative si elles étaient ponctuées de flatulences.

Nous pourrions nous améliorer, même sur les échecs gazeux. Je vous présente pour considération approfondie: Darts Farts.

Mon travail ici est terminé.