Snoop Dogg impressionné par le QI de basket-ball de Kawhi Leonard

La légende du hip-hop Snoop Dogg est connue pour être l’un des plus grands fans des Los Angeles Lakers. Cela dit, vous ne vous attendriez pas à ce qu’il dise quelque chose d’amical à propos de Kawhi Leonard et des Los Angeles Clippers.

Cependant, lors d’une apparition dans All The Smoke, Snoop Dogg a félicité Leonard dans une conversation avec Matt Barnes et Stephen Jackson.

“Il ne se fait pas secouer ou rien”, a déclaré Snoop. “Ils peuvent être en baisse de 15, et [Kawhi] va tirer, frapper ce milieu de gamme, revenir sur D. “

Il n’est pas surprenant que Leonard ne manifeste aucun type d’émotion, car il est comme ça depuis son enfance dans la vallée de Moreno. Dans plusieurs interviews, l’attaquant des Clippers a déclaré qu’il n’aimait pas montrer de l’émotion jusqu’à ce que son équipe remporte le match.

Snoop a également parlé du QI de basketball de Kawhi sur le terrain de basket.

“Le QI peut gagner plus que la capacité et l’habileté”, a déclaré l’artiste de 48 ans. “Quand je suis allé à la finale contre Golden State, j’ai vu [Kawhi Leonard] faire des exercices. Il était le seul à ne tirer que sur le milieu de gamme… Si votre QI est correct, vous atteindrez le milieu de gamme plus que vous n’a frappé les trois. Il est [Kawhi] intelligent parce que le milieu de gamme est garanti deux [points]. “

Leonard a un QI élevé en général, car il a été élève au tableau d’honneur même depuis l’école primaire, selon ses professeurs. Au cours de son adolescence, le Clippers All-Star avait l’habitude de regarder les moments forts de Michael Jordan et Allen Iverson.

Néanmoins, Snoop Dogg aura toujours du respect pour Leonard. Ils viennent tous deux du sud de la Californie et sont de bons amis depuis un certain temps maintenant.