Snoop Dogg montre du respect pour «goonie» Patrick Beverley

L’icône du hip hop et fan inconditionnel des Lakers de Los Angeles, Snoop Dogg, n’a que du respect pour le gardien des Los Angeles Clippers Patrick Beverley.

Snoop Dogg est récemment apparu sur le podcast All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson. Entre autres choses, ils ont discuté de l’équipe Clippers qui a fait des vagues tout au long de la saison. Snoop a félicité Beverley et son audace à garder LeBron James – sans doute le meilleur joueur du match d’aujourd’hui.

“Goon”, a déclaré Snoop, tel que transcrit par Garrett Chorpenning de Sports Illustrated. “Je vais entrer dans une ruelle avec lui et gifler la tante de quelqu’un … Il prend LeBron [James] sur. Il est le goonie, mec. Tu dois lui donner le sien.

Peut-être que Snoop Dogg faisait référence à l’effort défensif stellaire de Beverley dans les dernières secondes du duel de Noël entre les Clippers et les Lakers.

Pour un certain contexte, les Lakers étaient en baisse de trois points avec moins de 20 secondes à faire. James cherchait à égaliser, mais Beverley avait deux pas d’avance sur lui et a dépouillé le ballon avant même qu’il ne puisse se lever pour le tir. Ce fut le jeu défensif gagnant.

LeBron James vient d’être coincé par Patrick Beverley avec le jeu en jeu, oh mon… .. pic.twitter.com/MJjldJYYcQ

– Chris Montano (@gswchris) 26 décembre 2019

Dans leur duel le plus récent, une victoire des Lakers de 112-103, Beverley a maintenu son intensité à un niveau élevé pour les Clippers. Dans une situation de balle morte, Beverley a tapé le ballon de James qui a riposté avec une poussée de la sienne.

LeBron James n’aime pas Patrick Beverley. 👀

(🎥: @espn)

pic.twitter.com/8jWe7NwKlv

– theScore (@theScore) 8 mars 2020

Snoop Dogg est peut-être un fan inconditionnel de Purple and Gold, mais il connaît le «jeu» quand il le voit. Tous les yeux peuvent être tournés vers les stars respectives de l’équipe, mais l’intensité de la marque déposée de Patrick Beverley est la cerise sur le gâteau de cette rivalité Lakers-Clippers.