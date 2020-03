Soirée dominante pour la recrue Bernard King

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Bien avant d’en perdre 60 sur les Nets du New Jersey le jour de Noël 1984, Bernard King était membre des Nets du New Jersey.

Sélectionné n ° 7 au classement général du repêchage de 1977 de la NBA, King n’a pas perdu beaucoup de temps à prendre le relais, enregistrant son premier double-double (18 points et 12 rebonds) lors de son deuxième match de la NBA. Il a terminé avec 19 doubles doubles à la fin de la saison 1977-1978.

La soirée avec le meilleur score de King est survenue le 4 janvier (44 points), son deuxième match de 40 points – les deux performances étant des doubles-doubles. Mais l’attaquant des Nets a enregistré son plus haut total de rebonds en tant que recrue le 22 mars 1978, lorsque le New Jersey a éliminé les Chicago Bulls 105-99 (score plein).

King est venu deux rebonds timide de 20 au total et a enregistré plus de 10 rebonds défensifs (14) pour la première fois de sa carrière NBA. La recrue des Nets a également mené l’équipe avec 33 points sur un tir de 14 pour 26.

Il y avait une autre catégorie statistique dans laquelle King a enregistré des chiffres doubles, mais il n’a pas enregistré de triple double. C’est parce que la catégorie était des chiffres d’affaires, dont King en a engagé 10. Il l’a fait deux fois en tant que recrue.

Wilson Washington a également réussi un double-double dans la victoire, terminant avec 10 points et 11 rebonds. John Williamson a marqué 23 pour les Nets, tandis que Kevin Porter a marqué 13 et a récolté sept passes.

Trois taureaux ont enregistré des doubles-doubles: Mickey Johnson (22 points et 10 rebonds), Mark Landsberger (13 points et 15 rebonds) et Artis Gilmore (23 points et 16 rebonds). Gilmore a également bloqué quatre tirs.

