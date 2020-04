Soirée du Celtics Wire – 14 avril: les premières années de Boston

En attendant le retour des Celtics de Boston 2019-2020, le Celtics Wire a mis en place une série de trivia en soirée.

Chaque soir, nous publierons trois questions sur une ère de l’histoire des Celtics pour vous permettre de tester vos connaissances et voir si vous êtes un fan de Boston…

… Ou un fanatique des Celtics.

Nous allons commencer par les années fondamentales de la franchise la plus gagnante de la NBA, car le début est généralement un bon endroit pour commencer. Et ces années seraient la fin des années 40 et les années 50, avec des racines remontant plus loin que la NBA elle-même.

Alors, essayez le quiz ci-dessous – c’est difficile pour tout le monde, sauf pour les fans les plus endurcis, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous en manquez quelques-uns.

