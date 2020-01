son ascension inattendue vers la gloire et la vie avec Tacko Maniacs

Le centre préféré des fans des Boston Celtics, Tacko Fall, s’est récemment assis pour une courte interview avec Jackie MacMullan d’ESPN pour parler de son chemin vers la NBA, et comment il s’est adapté à une célébrité inattendue.

Né dans la pauvreté au Sénégal, le produit UCF souffrirait parfois de la faim, sa famille étant incapable de se payer des soins médicaux potentiellement vitaux contre des maladies évitables comme le paludisme.

Dans la plupart des pays en développement, le paludisme est une maladie courante, potentiellement mortelle, qui peut être évitée avec – selon les normes américaines – des médicaments assez peu coûteux et d’autres méthodes comme la moustiquaire, mais même celles-ci étaient hors du budget familial de Fall.

«Une fois, enfant, c’était mauvais. J’ai de la chance d’être encore là », a proposé Fall à cette époque de sa vie.

“Vous avez besoin de ces moustiquaires parce que c’est ainsi que tout le monde les obtient”, a-t-il poursuivi. «Je me souviens que parfois nous ne pouvions même pas nous le permettre, c’était vraiment bon marché. En dollars américains, je pense que c’était cinq dollars. »

L’automne serait découvert comme une perspective de basket-ball un peu plus tard que beaucoup de ses pairs américains, et a été envoyé sur une aile et une prière pour rester avec des familles d’accueil à Houston au Texas, puis en Floride.

C’est là qu’il a rencontré le futur entraîneur du centre de la Floride, Donny Jones, qui lui a vendu sa vision du grand homme prodigieusement grand. Mais malgré une amélioration constante au cours de ses quatre saisons avec les Golden Knights, Fall n’a pas été repêché, pour atterrir avec les Celtics pendant l’intersaison.

«Je pense que beaucoup de gens ne sont pas repêchés. Donc, tout au long de cette affaire, j’ai eu l’impression que beaucoup de regards se tournaient vers moi et voyaient où j’allais. Et puis les Celtics ont annoncé qu’ils avaient vu en moi, alors ça – tout a explosé. »

Tacko Mania est rapidement devenu une chose, alors de grands étrangers ont commencé à essaimer le grand homme sénégalais de 7 pieds 5 pouces en public.

«C’est difficile, mais je m’y suis habitué. Une fois que quelqu’un vous voit, il se dirige vers l’avant », a noté Fall. “Et puis tout le monde vient et prend des photos et des photos et je n’arrive pas à dire non.”

Son coéquipier bidirectionnel Tremont Waters a raconté un exemple de «fans» qui ont poussé Tacko Mania un peu trop loin:

«Il y a quelques semaines… les enfants venaient juste d’entrer avec leur téléphone comme avec leur lampe de poche allumée. tout comme le lui tenir. Et nous avons juste regardé les enfants, non? Comme, au moins dites bonjour ou quelque chose. Êtes-vous toujours un être humain? il suffit de monter et d’être impoli à ce sujet, “

il a continué.

En vérité, c’est un témoignage de la patience et du cœur du jeune centre qu’il reste si ouvert avec les fans avec une partie du traitement irréfléchi que certains lui déchaînent.

Le centre de réserve des Celtics, Enes Kanter, a raconté à l’occasion qu’il était trop ouvert avec les fans, à son grand étonnement.

«Je me souviens que je suis sorti manger avec lui. Et puis il donnait son numéro de téléphone à des gens au hasard. , “Que faites-vous – vous ne pouvez jamais faire cela”. Il a dit. “Oh, ce ne sont que des gens sympas”. “Tacko, NON!” Les gens adorent certains, je pense juste sa personnalité, son caractère. “

Ce magnétisme était pleinement visible au Madison Square Garden lorsque Boston a joué les New York Knicks le 1er décembre, la foule scandant son nom à haute voix pour encourager l’entraîneur-chef Brad Stevens à intégrer le joueur de 24 ans.

“Je ne pouvais pas croire en moi … Je me sentais mal pour – bien sûr – Brad essaie de se concentrer sur le jeu”, a expliqué Fall.

Laissez le géant gentleman s’excuser pour l’adulation de la foule – cela fait partie de qui est l’ancien chevalier d’or.

«J’ai toujours été fermement convaincu que vous recevez toujours l’énergie que vous dégagez. J’essaie toujours de mettre tout positif, et j’ai l’impression que ça me revient. »

Fall a une philosophie personnelle qui l’a aidé à aller aussi loin, et étant donné les chances de quiconque vient d’une vie de précarité en Afrique de l’Ouest jusqu’à la Mecque du monde du basket-ball à New York, il est sûr de dire qu’il l’a bien servi .

.