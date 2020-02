“Son cœur était plus grand que la vie:” Reflétant 30 ans après le décès de Hank Gathers – The Athletic

Hank Gathers n’allait pas être refusé. Peu importait le nombre de fois où il montait, seulement pour que les énormes mitaines de Shaquille O’Neal écrasent son coup de feu, il allait continuer à venir. Cinq fois, Gathers est entré dans O’Neal – cinq ans son cadet mais six pouces son cadet – et a fait demi-tour alors que le ballon était expédié en première classe dans la direction opposée.

Chaque bloc embarrassant et réaction frénétique des fans de Louisiana State n’a fait que rendre Gathers plus déterminé. L’entraîneur de Loyola Marymount, Paul Westhead, a appelé un temps mort pour calmer son équipe et installer son étoile. Gathers était trop occupé à fulminer pour avoir honte que ses coups soient traités comme des balles de tennis aux mains de la raquette d’O’Neal. Il a utilisé le temps dans le groupe pour faire une demande.

«Attrape-moi le ballon», a déclaré Gathers à ses coéquipiers.

Les rassemblements ont survécu aux mêmes projets de Raymond Rosen infestés de gangs dans le nord de Philadelphie qui ont produit le champion de boxe Bernard Hopkins. Il avait arrêté les jeux de ramassage par …

.