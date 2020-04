“Son élection au Temple de la renommée met fin à sa carrière”

L’épouse de l’ancienne star de Kobe Bryant Vanessa Bryant, ce samedi a montré sa gratitude à toutes les composantes du Basketball Hall of Fame, pour avoir nommé son mari lors de l’édition 2020, qui se tiendra le 29 août.

“Sans aucun doute, sa présence au Temple de la renommée a été le point culminant de sa carrière”, a déclaré Vanessa Bryant, accompagnée de sa fille aînée Natalia, dans une courte interview sur ESPN, depuis son domicile.

“C’est une grande réussite et un grand honneur, et nous sommes très fiers de lui”, a-t-il déclaré.. “Chaque réalisation qu’il a accomplie en tant que basketteur était un pas de plus vers cette reconnaissance”, a-t-il déclaré.

Un peu de confort

“De toute évidence, nous aurions aimé qu’il soit ici pour le célébrer”, a-t-il déclaré. “Nous sommes incroyablement fiers de lui et trouvons peut-être un certain réconfort en sachant qu’il allait être au Temple de la renommée en 2020”, a déclaré Vanessa.

Le couple était marié depuis 19 ans et ils avaient quatre filles, Natalia, l’aînée (17 ans), Gianna, décédée dans l’accident d’hélicoptère avec son père, Bianka (3) et Capri, à seulement neuf mois.

