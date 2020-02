“Son leadership passe par son jeu”

Les Brooklyn Nets étaient, encore une fois, sans Kyrie Irving lundi en raison d’une blessure. Le meneur a subi une entorse du ligament médial au genou droit lors de la défaite samedi face aux Washington Wizards lorsqu’il s’est emmêlé avec Bradley Beal.

La réévaluation d’Irving étant fixée à une semaine après qu’il a été blessé, le meneur devrait manquer une semaine de matchs. Et il a déjà raté un gros morceau de la saison, principalement à cause de son impact sur l’épaule droite.

Certains pourraient faire valoir que les Nets devraient faire attention à combien ils joueront à Irving pour le reste de 2019-2020, étant donné les blessures qu’il a subies et l’idée 2020-21 est censée être la grande année de Brooklyn avec Kevin Durant en attente dans les coulisses. Lundi, Jackie MacMullan a fait la même démonstration sur ESPN “The Jump”.

Mais il y en a d’autres qui pensent qu’il est important pour Irving de jouer, comme Scottie Pippen du Basketball Hall of Famer:

Il s’agit vraiment de l’année prochaine. Mais pour moi, je pense que c’est encore à propos de cette saison. Parce que je pense que c’est pour la première fois, depuis l’après-LeBron, que Kyrie est dans une situation où il peut appeler une équipe sa propre équipe. Et je pense que cela vient de sa présence sur le terrain de basket. Être avec ces jeunes joueurs. Sa présence, sa chimie, son leadership. Et je sais que vous avez vu au cours des dernières semaines que ces gars sont vraiment ravis de le voir revenir sur le terrain de basket. Et je pense que ça va être important pour lui de continuer. Parce que, la saison prochaine, le retour de KD ne sera qu’un plug-in. Ce ne seront pas de nouveaux gars qui viendront rejoindre les Brooklyn Nets.

L’idée de jouer à Irving dans autant de matchs que possible, mais Brooklyn limitant ses minutes a été proposée à Pippen. Il a répondu: «Je laisserais cela à Kyrie.»

Pippen ne pense pas non plus que les blessures d’Irving le «ramèneront» – ce que le grand NBA estime important pour le développement de cette équipe:

Je pense que Kyrie est un gars que son leadership est à travers son jeu. Il montre davantage l’exemple. … C’est important pour lui d’être sur le terrain et de jouer.

