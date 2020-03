Sondage NBA MVP: les électeurs expliquent que la course entre LeBron et Giannis n’est pas close pour le moment

11 mars 2020 à 11h27 HAE

LeBron James a eu tout le week-end. Il a éliminé la meilleure équipe de la NBA (en termes de record) dans les Milwaukee Bucks vendredi, puis dimanche a battu les Clippers, qui étaient alors les favoris du titre et un affrontement brutal supposé pour les Lakers.

Dans ces matchs, James a marqué 65 points avec 16 rebonds et 17 passes décisives et a tiré 50% du terrain. (Il n’a tiré que 41% contre Milwaukee mais est arrivé à la ligne 14 fois pour compenser.)

En conséquence, à partir de dimanche soir, la machine narrative s’est déchaînée. Les podcasts et les émissions de télévision, en particulier sur ESPN, ont souligné la saison de James et la conviction qu’il avait pris la tête de la course MVP. Michael Wilbon a tweeté qu’il voterait pour James.

Le Réseau d’action a donc décidé de faire des sondages électoraux.

Sondage NBA MVP Voter (réalisé la semaine du 9 mars)

