Sortie des chaussures LeBron 17 Low «Tune Squad» chez certains revendeurs Nike

Mercredi, LeBron James est entré au Pepsi Center de Denver pour rencontrer les Denver Nuggets vêtus de ses baskets LeBron 17 Low «Tune Squad». Le dernier coloris de LeBron présente un Swoosh à fourrure qui rend hommage à Bugs Bunny et à ses coéquipiers de Looney Tunes en prévision du film Space Jam 2 qui sortira en salles l’année prochaine.

Les chaussures «Tune Squad» suivent directement la sortie du coloris «Monstars» sorti jeudi. La chaussure est conçue en blanc, bleu et rouge et comporte le célèbre slogan «What’s Up Doc?» à l’intérieur de la langue. La semelle de ce LeBron 17 comprend également le logo Tune Squad du film Space Jam que James et sa société de production sont en train de refaire.

Selon Sole Collector, le «Tune Squad» LeBron 17 Low sort aujourd’hui chez certains détaillants Nike Basketball pour 160 $. Ils feront également partie d’un pack Nike LeBron 17 «Space Jam» qui comprend également la sneaker «Monstars». La semaine dernière, SLAM Kicks a présenté en détail les «Tune Squads» sur leur