Spécial: Chicago Bulls 97/98 Season Review

Le 19 avril prochain, “Netflix” présentera en avant-première la mini-série documentaire tant attendue “The Last Dance”, centrée sur la saison 1997/98 des Chicago Bulls en NBA. C’est pourquoi de BlogDeBasket nous avons décidé de réaliser une petite analyse en guise d’introduction pour le moment où ce documentaire sort.

La touche finale d’une des grandes dynasties de la NBA

La saison 97/98 est devenue la dernière au cours de laquelle les Bulls auraient dominé la NBA. C’était le sixième et dernier anneau de la franchise et de Michael Jordan, qui s’est imposé comme le meilleur joueur de tous les temps. Chicago remporterait le titre lors du sixième match de la finale contre Utah Jazz avec le propre panier légendaire de Jordan à 5 secondes de la fin.

Un mouvement pour l’histoire

Ce panier Michael Jordan est considéré par beaucoup comme le meilleur de tous les temps. Non seulement pour son degré de difficulté à se débarrasser de sa marque et à se lancer sans opposition, mais pour tout ce que cela impliquait. Cette décision signifierait la fin d’un domaine qui a débuté lors de la saison 90/91 avec l’anneau réalisé contre les Lakers de Los Angeles (1-4), et qui a connu ses deux années de “ veille ” en 1994 et 1995 (les deux anneaux des fusées de Hakeem Olajuwon).

Michael Jordan obtient son 5e MVP

En plus du sixième anneau de la franchise Illinois, Jordan n’ajouterait rien de plus et rien de moins que son cinquième MVP de la saison, dix ans après le premier qu’il atteindrait (1988, 1991, 1992, 1996, 1998). En saison régulière, MJ a disputé les 82 matchs des Bulls avec une moyenne de 28,7 points, 5,8 rebonds, 3,5 passes décisives, 1,7 interceptions et 46,5% TC par match.

En outre, cette même saison, il atteindrait également son troisième MVP du All Star Game et dépasserait Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de l’histoire des séries éliminatoires.

Le duel Utah Jazz vs Chicago Bulls

La saison 1997/98 avait prédestiné que l’affrontement en finale serait dès le départ celui qui affrontait l’Utah Jazz de John Stockton et Karl Malone, et les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen.

Les deux équipes ont terminé la saison régulière avec le même record de victoires et de défaites: 62-20. L’une des meilleures séries de finales NBA de toute l’histoire de la compétition, qui s’est terminée dès que Jordan le voulait.

