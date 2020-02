Spectrum SportsNet rend hommage à Kobe Bryant avec une programmation spéciale avant le match des Lakers-Trail Blazers

Alors que les Lakers de Los Angeles cherchent à franchir une nouvelle étape vers un retour à la normale en affrontant les Portland Trail Blazers vendredi soir, Spectrum Networks honore la vie et l’héritage de Kobe Bryant avec une programmation spéciale menant à la dénonciation.

À partir de 17 h sur Spectrum News 1, la première demi-heure de “Remembering Kobe Bryant” sera diffusée. L’émission mettra en vedette des histoires d’anciens coéquipiers, d’athlètes locaux et de fans des Lakers. Puis, à 17 h 30, Spectrum News 1 et SportsNet diffuseront simultanément une édition de deux de «Access: SportsNet Lakers».

L’animateur Chris McGee sera accompagné de Mike Bresnahan, Allie Clifton et James Worthy, ainsi que de Jordan Farmar et Derek Fisher, qui ont tous deux remporté des championnats avec Bryant au cours de leur carrière respective.

Spectrum News 1 diffusera ensuite la seconde moitié de “Remembering Kobe Bryant”, à partir de 19h30.

Après que la NBA a reporté un match contre les Clippers plus tôt cette semaine, les Lakers ont lentement commencé à reprendre leurs activités de basket-ball. Ils ont organisé une séance d’entraînement légère mardi et organisé un déjeuner pour les membres du front office, le personnel, les entraîneurs et les joueurs.

Cela a été l’occasion de rappeler la mémoire et l’impact de Bryant et de partager des histoires personnelles. Pendant cette période, LeBron James aurait relevé le défi de diriger la franchise tout au long du processus de deuil et vers un championnat.

Les Lakers ont tenu leur première séance d’entraînement complète et une rencontre avec les médias mercredi, bien que seul l’entraîneur-chef Frank Vogel ait pris la parole. Ce fut à nouveau le cas après l’entraînement de jeudi et le tournage de vendredi. Les Lakers ont indiqué que les joueurs s’adresseront aux médias après avoir joué aux Trail Blazers.

L’organisation a publié plusieurs déclarations, au nom de l’équipe, Jeanie Buss et Rob Pelinka. Le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général des Lakers était l’agent de longue date de Bryant, ami proche et parrain de Gianna.

«Dimanche, j’ai perdu ma meilleure amie et ma douce filleule. Avec cela, il y a eu une amputation d’une partie de mon âme. Kobe était une force de la nature, profonde et obsédée par l’excellence. Il était sage, déterminé, passionné. Un visionnaire au-delà de toute mesure. Un mari dévoué et aimant, et une «fille-papa» pas comme les autres », a déclaré Pelinka dans sa déclaration.

«Lorsqu’il est entré dans une pièce, l’énergie s’est allumée. Il était à haute tension, avec un moteur sans limites. Son esprit avait une capacité d’apprentissage infinie. Il était, tout simplement, l’athlète le plus inspirant de notre temps. Ce que le monde ne sait peut-être pas, c’est qu’il était aussi le meilleur ami que l’on puisse imaginer.

«Gigi était une pure joie. Son sourire apportait du réconfort à toutes les occasions. Elle était brillante, gentille et chaleureuse. Et, comme son père, lorsqu’elle est entrée sur le terrain de basket, elle a pris une toute autre nature et le garçon pouvait jouer. Son destin de basket-ball était évident, et le monde le savait. Elle était également une sœur extraordinaire, fidèle et solidaire, et une merveilleuse amie de mes enfants. Mon fils et ma fille ont toujours laissé du temps à Gigi pour se sentir mieux dans la vie elle-même. Tout ce que Gigi représentait, j’en suis si fier.

“Maya Angelou a écrit” quand de grands arbres tombent … les lions se terrent dans les hautes herbes. “

Ce que j’apprends quotidiennement, c’est qu’après la perte tragique de ces neuf âmes, la vie de ce côté de l’éternité ne sera plus jamais la même. Pour ceux d’entre nous qui les connaissaient, il reste un vide irremplaçable.

«Mais je trouve aussi qu’il y a de l’espoir. Pour l’instant, chaque nouvelle étape pour moi sera pleine d’amour profond et de prières, car une lourde douleur pour Vanessa, Natalia, Bianka et Capri, et toutes les familles impliquées, est lentement rachetée en quelque chose de guéri et de nouveau. Je viens de réaliser que rien ne peut nous séparer de l’amour et de l’inspiration que nous avons reçus de Kobe et Gianna, rien du tout.

«Leur vie m’a montré que la mort n’a pas de victoire. Dimanche dernier n’est pas la fin de l’histoire. C’est juste un nouveau départ. Les héritages de Kobe et Gigi perdureront et gagneront encore plus de puissance et d’influence. Nous tous, touchés par eux, allons maintenant essayer de devenir les porteurs de flambeau de leur héritage. Et, pendant que nous faisons cela, nous pouvons en être certains: Kobe et Gigi continueront à jamais de jouer à un jeu de basket-ball rempli de joie dans le ciel.