Spencer Dinwiddie a commencé la campagne de récompenses NBA – pour les joueurs adverses

Kobe Bryant l'a dit lui-même, Spencer Dinwiddie joue comme un All-Star.

Avec Kyrie Irving et Caris LeVert dehors, le meneur est devenu le leader de Brooklyn dans la colonne des scores et dans les dernières minutes des matchs de football. Par conséquent, il a été nommé Joueur de la semaine de la Conférence de l'Est une fois, a été nommé à deux autres reprises et Dinwiddie a été nommé Joueur du mois de la Conférence de l'Est pour les matchs joués en octobre et novembre.

Maintenant, le fait qu'il se comporte aussi bien qu'il a en tant que starter a aidé ses chances de faire le match des étoiles de la NBA, mais il y a un prix que Dinwiddie fait également une course à – celui qu'il pourrait avoir une meilleure chance de gagner que obtenir un signe de tête All-Star.

Joueur le plus amélioré.

Cependant, il existe d'autres candidats de qualité dans la ligue. En fait, Dinwiddie a commencé à faire campagne pour l’un d’eux dimanche: Charlotte’s Devonte ’Graham.

Certains fans pensaient que le meneur avait le mauvais joueur de la division sud-est. Ils ont défendu Bam Adebayo à Miami:

Dinwiddie ne s’est pas arrêté là.

Le prix que le meneur de jeu s'attendait à remporter pour entrer dans la saison était le sixième homme de l'année. Bien sûr, le gardien des Clippers Lou Williams est le favori après l'avoir remporté chacune des deux dernières années. Mais Dinwiddie pense que l'honneur devrait en fait revenir à l'un des coéquipiers de Williams: Montrezl Harrell.

Il reste encore beaucoup de saison. Une fois Irving de retour, Dinwiddie peut recommencer à travailler pour le sixième homme de l'année. Jusque-là, il n'aura qu'à tirer pour All-Star.

