Spencer Dinwiddie a fixé les Bulls comme leur faux GM sur Twitter

Spencer Dinwiddie sait ce que c’est que d’être employé par les Chicago Bulls. L’équipe a acquis Dinwiddie dans un échange avec les Pistons de Détroit pour l’immortel Cameron Bairstow en juin 2016. Chicago avait deux places pour trois gardes sur sa liste finale alors que Dinwiddie se dirigeait vers le camp d’entraînement avec l’équipe. Les Bulls ont décidé de garder Isaiah Canaan et Michael Carter-Williams et d’envoyer Dinwiddie en G League. Oups.

Dinwiddie finirait par être repris par les Brooklyn Nets et de devenir une quasi-star cette saison. Cette décision est l’une des nombreuses marques noires sur le curriculum vitae de John Paxson, le meilleur cadre de basket-ball de Chicago depuis près de 20 ans.

Enfin, les Bulls devraient embaucher un nouveau directeur général, Paxson se retirant en tant que conseiller. Chicago a interviewé un certain nombre de candidats, le directeur général des Nuggets Arturas Karnisovas devenant désormais le favori. Avant que les Bulls ne fassent une dernière location, Dinwiddie a jeté son nom dans la course et a décidé de fixer la liste de Chicago sur Twitter, gratuitement.

Dans un long fil Twitter, Dinwiddie a remodelé la liste des Bulls et a même atterri lui-même et Anthony Davis.

C’est à mon attention que les @chicagobulls ont besoin d’un GM. Si vous dites joli s’il vous plaît, je pourrais peut-être revenir en tant que premier joueur / GM

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Premier ordre du jour, nous devions échanger Satoransky contre Dinwiddie et également le nommer directeur général. Mais nous aurons aussi besoin d’un choix car Dinwiddie a des seaux.

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Deuxième ordre d’affaires Appelez riche Paul. Acceptez de signer avec Klutch pour mon max deal s’il livre AD.

S / T: Thad, Felicio, Wendell et un 1er?

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Maintenant, je sais que j’ai ma zone arrière à Dinwiddie / Lavine. Lauri / AD comme mes gros. Sans parler de mon gardien de banc qui peut jouer n’importe quelle position de Coby blanc (je suis fan). Solide 5. Mais on dirait qu’il nous manquerait des défenseurs des ailes et un athlète de 5 hommes pour compléter la rotation de 9 hommes.

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Ps. Pour le banc 6, je garderais juste tous les favoris des fans. Blakeny, Shaq, Hutchinson, Gafford. 2 vétérinaires. Types de Jared Dudley pour la chimie des vestiaires.

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Revenons maintenant aux 4 qui complètent ma rotation. Je regarde le moe harkless / Covington comme mon plus grand défenseur d’aile.

Devrait libérer de l’argent sans danger avec Arcidiacano plus Kormet et édulcorant

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Un autre vétérinaire 3 / D comme Terrence Ross ou Marcus morris (ténacité supplémentaire). Voyez combien d’espace de chapeau j’ai pour mook. Peut-être une remise en raison des chances de titre

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Étant donné que je possède un loto parmi les 8 premiers, je consulte @ RP3natural sur le meilleur type d’aile 3 / D de taille moyenne qui peut également protéger les PG. Et enfin j’ai besoin du grand. Peut-être qu’un Otto pour Drummond échange les deux opt-in pour leurs options de joueur avec des édulcorants évidents

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE: Nous ouvrons une communication transparente avec AD, il va gérer les choses sur le bas

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Mon grand âge moyen de 4 ans est de 26. Nous donne une fenêtre de 5 ans. Dinwiddie, Lavine, AD, Drummond. Autre mook de démarrage possible

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

4 Réserves principales: harkless, coby, lotto pick, Lauri.

1 vétérinaire. 3 Jeunes super talentueux.

Si AD a besoin de plus de vétérinaires, nous nous adaptons et nous nous engageons. Nous collaborons également à la décision de l’entraîneur.

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 8 avril 2020

Cet homme vient juste d’acquérir Anthony Davis pour Cristiano Felicio, Thad Young et Wendell Carter. Et il a échangé pour lui-même. Icône. Légende.

Au nom des fans de Bulls, permettez-moi de dire: Spencer, vous êtes embauché.