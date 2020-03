Spencer Dinwiddie a montré à quel point les joueurs de la NBA manquent déjà au basket

Il n’y a pas eu de match de la NBA depuis mercredi et il n’y en aura pas de sitôt compte tenu de la dernière recommandation du Center for Disease Control and Prevention pour les États-Unis: aucun événement avec 50 personnes ou plus ne devrait avoir lieu pour la prochaine huit semaines.

Cette mise à jour affecte tous les sports majeurs.

Pour la NBA, le commissaire Adam Silver avait initialement fixé la durée de la suspension à 30 jours. Mais ce développement de la CDC a la ligue envisage la possibilité de bien jouer dans l’été – ce qui aurait un impact sur le début de la saison 2020-21.

Jusque-là, les joueurs et les fans doivent trouver un moyen de se divertir sans basket-ball.

Sur la base de son activité sur Twitter, le meneur des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie a pu se tenir occupé.

Pourtant, Dinwiddie n’est pas différent des autres: il manque le basket. Et quand il a posé une question à ses collègues de la NBA sur la façon dont ils obtenaient leur correctif de basket-ball, le gardien des Nets a reçu plusieurs réponses:

