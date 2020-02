Spencer Dinwiddie compare le processus de sélection des étoiles à l’économie américaine

Après que D’Angelo Russell ait représenté les Brooklyn Nets lors du match des étoiles de l’année dernière, l’équipe n’a pas vu la personne faire partie de la liste cette saison. On pensait que Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie avaient une chance.

Irving a terminé troisième lors du vote des fans et Dinwiddie a été félicité par les entraîneurs de toute la ligue – et a été à plusieurs reprises en considération pour le joueur de la semaine et le joueur du mois.

Mais Dinwiddie n’est pas fâché de se faire snober. Il avait précédemment déclaré que les commentaires de feu Kobe Bryant sur sa pièce cette année étaient tout ce qu’il avait besoin d’entendre.

Bien que la liste soit finalisée jeudi, vendredi était la première fois que Dinwiddie avait la possibilité de donner son avis sur qui avait obtenu le feu vert:

Ehh tu sais. Je veux dire, je vous l’ai dit, c’est un concours de popularité. Donc je ne trébuchais pas vraiment. C’est un peu comme… l’économie.

Dinwiddie a élaboré, devenant complètement Tony Stark:

La façon dont nous procédons à l’assouplissement quantitatif et à l’impression d’argent, ce qui n’est pas très bon, vous gonflez un peu les choses qui peuvent ou non avoir besoin d’être gonflées. Il semble donc d’une certaine façon. Le DOW peut monter et nous pouvons penser que tout va bien, mais, vous savez, tout a son jour.

Ce n’est pas la première comparaison qui me vient à l’esprit en discutant du vote NBA All-Star, mais Dinwiddie a fait comprendre son point de vue.

