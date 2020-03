Spencer Dinwiddie détaille la résistance de Kenny Atkinson

Kenny Atkinson avait mené les Brooklyn Nets aux éliminatoires la saison dernière. Cette année, il aidait à les maintenir en lice malgré une myriade de blessures.

La performance n’était pas la raison pour laquelle Atkinson et les Nets ont mutuellement convenu de se séparer samedi matin. Au lieu de cela, Atkinson est absent parce que certains des joueurs dans les vestiaires ont aigri sur ses méthodes de coaching.

Le gardien du combo des filets, Spencer Dinwiddie, a déclaré que les désaccords entre les entraîneurs et les joueurs étaient naturels en NBA:

«C’est la NBA. Les désaccords se produisent dans un environnement dominé par les hommes alpha avec beaucoup de testostérone dans une situation hautement compétitive »

Dinwiddie a également noté que l’ancien attaquant des Nets Rondae Hollis-Jefferson avait souvent des repoussages avec Atkinson. Cette année n’a pas été le début de frustrations:

Mais malgré les affirmations de Dinwiddie, il est facile de se demander si certaines stars influencent les décisions du front office.

Le meneur des Filets, Kyrie Irving, aurait “aigri” Atkinson au début de l’année. Et il convient de noter que les Nets ont investi une bonne partie de leur avenir dans Kyrie et Kevin Durant:

Kyrie Irving s’est aigri sur Kenny Atkinson au début de la saison et préfère actuellement Tyronn Lue au prochain entraîneur-chef des Nets, par @VinceGoodwill

– NBA Central (@TheNBACentral) 8 mars 2020

N’oubliez pas, Irving et Durant ont également contribué à convaincre le front office de Brooklyn de faire venir le centre vétéran DeAndre Jordan. Les deux stars semblent avoir leur mot à dire en termes d’opérations quotidiennes, pour le meilleur ou pour le pire.

Comme l’a dit Dinwiddie, ces choses peuvent arriver quand un groupe de «mâles alpha» sont dans la même pièce.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.