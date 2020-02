Spencer Dinwiddie et Joe Harris incapables de gagner les événements du week-end des étoiles

Joe Harris a eu la chance d’être le champion consécutif du concours en 3 points. Spencer Dinwiddie a eu l’occasion de reprendre son titre de champion du NBA Skills Challenge. Aucun des joueurs des Nets n’a été en mesure de ramener du matériel NBA All-Star Weekend à Brooklyn cette année.

Dinwiddie a été confronté à l’attaquant des Miami Heat et à Bam Adebayo All-Star 2020 NBA lors de la première manche du Skills Challenge. Non seulement Adebayo a battu le meneur des Nets, mais il a également remporté le tout, renversant l’attaquant des Indiana Pacers et son compatriote Allant Star NBA 2020 Domantas Sabonis lors de la ronde finale.

Tout comme son coéquipier des Nets dans la Compétence Challange, Harris n’a pas pu sortir du premier tour du concours en 3 points. Mais il a quand même terminé avec un solide score de 22.

Le garde de tir des Sacramento Kings Buddy Hield s’est éloigné en tant que gagnant du concours de 3 points 2020.

