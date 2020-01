Spencer Dinwiddie n’a pas dit grand-chose pour décrocher une faute technique contre Magic

Les arbitres de la NBA ne tentent aucun flirt cette saison.

Le meneur des Wizards de Washington, Isaiah Thomas, a récemment été expulsé pour la deuxième fois en 2019-2020. Taurean Prince a reçu une faute technique à la fin du match des Houston Rockets quand lui et Russell Westbrook ont ​​gazouillé l’un l’autre. Le garde des Rockets éjecté pour sa part.

Spencer Dinwiddie n’a pas été éjecté de l’inclinaison de Brooklyn lundi, mais il a été préparé pour la quatrième fois cette saison. Il est le deuxième de l’équipe en technologie, derrière Prince (cinq).

Dinwiddie a expliqué pourquoi il avait reçu la technique, disant aux journalistes à Orlando qu’il avait simplement souligné que le grand homme de Magic, Nikola Vucevic, l’avait frappé au visage.

Cela ne semble pas être une bonne raison de t-up un joueur.

Dinwiddie ne le pensait pas non plus, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau pour lui. Pas dans le vide de cette saison, du moins:

Beaucoup de mes techniciens cette année ne sont pas venus avec des mots de connerie, ne sont venus avec rien. C’était «Quoi?» Ou «Il m’a frappé au visage!» Ou «Êtes-vous sérieux?». Ce sont des trucs comme ça et je reçois des fautes techniques. Je ne sais pas s’ils sont interjetés appel, je suppose qu’ils ont retiré le chèque ou autre chose. J’en parlerai à mes chefs d’entreprise et je parlerai à l’association des joueurs d’en faire appel. Avec un peu de chance, récupérez de l’argent. Mais, à la fin de la journée, si des gens me blessent en disant “Il m’a frappé au visage!” Quand il m’a frappé au visage … Je ne l’ai pas personnellement attaqué. Vous pouvez regarder la rediffusion et voir, j’ai conduit et euro’d, il m’a frappé au visage. Évidemment, je n’étais pas content parce qu’il m’a frappé au visage.

