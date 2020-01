Spencer Dinwiddie passe du n ° 8 au n ° 26 pour honorer Kobe Bryant

Depuis l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, Gianna Bryant et sept autres passagers, le monde entier est en deuil.

Le match des Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers du 28 janvier étant reporté, LeBron James, Anthony Davis et les anciens / actuels joueurs ont rompu leur silence à la mort de Bryant pendant cette période extrêmement difficile.

Comme les Lakers n’ont pas encore pris le terrain, les équipes de la ligue ont honoré Bryant en commettant 24 et huit violations du chronomètre des tirs.

Parallèlement à ce geste incroyable, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a déclaré qu’ils ne porteraient plus le numéro 24 de Bryant et que plusieurs joueurs ont officieusement commencé à faire de même, selon Shams Charania de The Athletic:

Sources: Plusieurs joueurs de la NBA ont commencé à retirer officieusement le (s) numéro (s) de maillot de Kobe Bryant en hommage – avec le gardien des Nets Spencer Dinwiddie parmi eux, passant du n ° 8 au n ° 26.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 28 janvier 2020

Spencer Dinwiddie a confirmé plus tard le changement de numéro, via Twitter:

Tout dans la vie évolue. # 26 🙏🏾

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 28 janvier 2020

En plus de Bryant, Dinwiddie avait également une autre raison:

Nous recherchons souvent le sens en chiffres. Et oui, vous avez compris beaucoup de raisons évidentes…

Il y a encore une personne, une personne dont je parle souvent mais qui me tient le plus près de mon cœur.

Élie + Spencer = 20 + 6

Honorez votre ppl, aimez votre fils 🤙🏾 https://t.co/pVT630bk0F

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 28 janvier 2020

Avec Dinwiddle qui passe maintenant au n ° 26, cela représente magnifiquement deux choses. Deux et six additionnent le premier numéro de Bryant tandis que 24 et deux additionnent le deuxième numéro de Bryant et le numéro de sa deuxième fille aînée.

Né et élevé à Los Angeles, c’est une façon incroyable pour Dinwiddle d’honorer son idole d’enfance et plus de joueurs devraient faire de même bientôt.