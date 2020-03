Spencer Dinwiddie propose un format de playoff intrigant

Avec la saison NBA suspendue à un moment aussi délicat, il est difficile de dire ce que la ligue ferait une fois la suspension levée. Le talent des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, a proposé une formule intéressante pour un format éliminatoire qui permettrait de remédier directement au manque de matchs que les équipes ont ratés.

Dinwiddie a consulté son compte Twitter pour parler de son plan proposé pour les éliminatoires. Il a impliqué pratiquement toutes les équipes de la ligue, y compris les Nets, ce qui leur a donné une chance de remporter le titre de Larry O’Brien.

Il a souligné que les fans attendaient généralement que les séries éliminatoires deviennent excitantes, de sorte que les téléspectateurs sautent généralement les deux premiers matchs éliminatoires. Il a suggéré que le format entier du tournoi soit modifié. Il a suggéré que les équipes soient positionnées en fonction de leurs records de victoires-défaites et que le tournoi se jouerait comme le format toujours populaire de March Madness.

Il a proposé que les équipes du bas jouent pour leur droit de progresser dans le tournoi via des jeux à faire ou à mourir, et les tours suivants seront des séries de longueurs variables.

La star des Nets a motivé sa proposition:

La raison principale de tout cela est que la NBA est allée dans la direction opposée du collège lorsqu’elle était en difficulté et a institué la fusion ABA / NBA. Ils ont conclu que les fans n’achetaient pas dans des équipes et ennuyaient le basket-ball d’équipe, mais avaient une plus grande probabilité d’acheter dans des intrigues singulières, de haut vol, remplies de drames et qui ont tracé ce cours.

Si l’idée du tournoi fonctionne du point de vue du nombre de téléspectateurs, vous pouvez raccourcir la saison à environ 70 matchs pour accueillir davantage de joueurs, éliminer dos à dos pour la «sécurité» et conserver le format du tournoi.

Excuse parfaite pour avoir le programme pilote qu’ils voulaient déjà.

Le talent des Nets y a fait de solides arguments, mais il reste à voir si la ligue examinera sérieusement ses suggestions.