Spencer Dinwiddie réagit pour permettre aux joueurs de voyager hors du marché

La suspension de la saison de la NBA en raison de COVID-19 a forcé les joueurs à restreindre leurs mouvements à l’intérieur de leurs maisons ou dans des zones limitées. Bien qu’il s’agisse d’un protocole de sécurité important, beaucoup restent enfermés à l’intérieur sans rien d’autre à faire. Cela semblait être une bonne nouvelle lorsque la ligue a finalement annoncé que les joueurs pouvaient voyager hors du marché. Malgré le fait que beaucoup voient cela comme positif, Spencer Dinwiddie des Brooklyn Nets n’est pas d’accord.

Le combo guard des Nets a exprimé sa crainte que bien que l’annonce soit bonne sur le papier, les levées des restrictions pourraient éventuellement affecter leurs salaires.

Oh oh les gars. Je sais que vous pensez tous que c’est bon… Mais s’ils ne contrôlent pas où nous en sommes, ils peuvent arrêter de «contrôler» ces contrôles trop lol https://t.co/XELfNtvl6V

– Spencer Dinwiddie (@ SDinwiddie_25) 16 mars 2020

Selon Shams Charania de The Athletic and Stadium, les joueurs n’ont plus besoin de limiter de force leurs mouvements pour le reste du hiatus. Cela durait aussi longtemps que toutes les personnes consultaient leurs équipes respectives. Si tel est le cas, ils doivent également indiquer où ils se trouvent, s’enregistrer quotidiennement et suivre les protocoles de sécurité correspondants.

Sources: Les joueurs qui quittent le marché de l’équipe pendant la pause de la saison NBA doivent: Fournir où se trouve; rester à la maison, faire de la distanciation sociale. Équipe autorisée à payer pour certains déplacements.

Les équipes ont également encouragé à établir des contrôles quotidiens de santé / basket-ball (tels que via FaceTime, Skype). https://t.co/9uoboDoJ8L

– Shams Charania (@ShamsCharania) 16 mars 2020

Le mois de mars ne s’est pas bien passé jusqu’à présent pour la NBA et ses équipes, c’est le moins qu’on puisse dire. Les premiers rapports sont venus du centre de jazz Rudy Gobert test positif pour le coronavirus. La nouvelle a explosé juste avant le coup d’envoi contre Oklahoma City. En conséquence, le jeu a été annulé. De plus, tous les joueurs et le personnel de l’Utah et de l’OKC ont été immédiatement testés. Les résultats de Donovan Mitchell sont également revenus positifs peu de temps après.

Depuis la suspension, la NBA fait un contrôle des dégâts au quotidien. Plus récemment, un troisième joueur de la NBA – Christian Wood des Detroit Pistons – s’est révélé positif pour COVID-19. Les joueurs ont également recouru à trouver différentes façons de se distraire, de la création de vidéos TikTok aux jeux en streaming, en passant par l’apprentissage d’un nouvel instrument.