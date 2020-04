Spencer Dinwiddie se penche sur les deux premiers épisodes de «The Last Dance»

Dimanche, les deux premiers épisodes de la série de 10 épisodes de ESPN «The Last Dance», qui raconte l’histoire de Michael Jordan, Scottie Pippen et des Chicago Bulls de 1997-1998, ont retenu l’attention de tout le monde du basket-ball.

Bien que l’histoire de Jordan ait été racontée plus en détail, certains détails fascinants ont été partagés sur la bataille entre Pippen et Jerry Krause, le directeur général des Bulls. En plus du contenu convaincant ESPN fourni pendant une période où les sports en direct ne sont pas pratiqués en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, le deuxième épisode a dû se terminer sur une falaise – comme si les gens n’allaient pas déjà avoir faim plus après ces deux heures rapides.

En fait, le gardien des Brooklyn Nets, Chris Chiozza, a déclaré qu’il «se sentait à nouveau normal» tout en regardant «The Last Dance».

Le gardien des Nets Spencer Dinwiddie a également participé aux deux premiers épisodes, écrivant sur Twitter:

Quand ils ont obtenu le crédit tout à l’heure, une larme m’est venue aux yeux #TheLastDance

Comme tout le monde, Dinwiddie et Chiozza devront attendre une semaine pour regarder les deux prochains épisodes de la série.

