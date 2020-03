Spencer Dinwiddie sur Anthony Davis à 3 points

Le gardien des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, avait une vue de première ligne alors qu’il tentait de déranger la superstar des Los Angeles Lakers Anthony Davis, une tentative de gain de 3 points potentielle mardi soir. Heureusement pour Dinwiddie et les Nets, AD n’a pas réussi son triple essai et Brooklyn a réussi à étourdir et a échappé au Staples Center avec une victoire de 104-102.

Après le match, Dinwiddie a parlé de ce qu’il a vu lorsque Davis a lancé le tir et a exprimé son soulagement que la tentative de victoire de la superstar à double sens ait attiré le fer, par Malika Andrews d’ESPN.

Spencer Dinwiddie sur son point de vue sur cette tentative de Davis:

“Je mentirais si je disais quand je me suis retourné et que je l’ai vu fesses nues, j’étais comme” OH! “Mais ensuite il a raté et je me suis dit:” OUI! “” Https://t.co/gGeGv1xspf

– Malika Andrews (@malika_andrews) 11 mars 2020

Si Davis avait réussi le coup, le godet de 18 pieds de Dinwiddie 28 secondes plus tôt, ainsi que l’effort courageux de Brooklyn tout au long du concours, auraient été perdus. Heureusement, la chance a été de leur côté alors que Davis a abattu un triple égalant le match sur la possession précédente de Los Angeles. C’était pratiquement la même pièce, avec LeBron James mettant en place le natif de Chicago pour trois.

Heureusement au deuxième tour, plus crucial, le look grand ouvert de Davis n’a tout simplement pas baissé. Les Nets ont remporté la victoire no. 2 après le licenciement surprenant de l’ancien entraîneur-chef Kenny Atkinson.

Dinwiddie a obtenu le meilleur score pour Brooklyn avec 23 points sur un tir de 7 sur 17, tout en se convertissant lors de ses huit tentatives de lancer franc. Pendant ce temps, Davis a terminé avec 26 points et est passé 4 de 8 à longue distance. LeBron James a obtenu le meilleur score pour Los Angeles avec 29 points, mais il a raté de peu le 14e triple-double de la saison si le tir de AD avait diminué.

La victoire de mardi a certainement été un coup de pouce pour les Nets, surtout après un week-end assez tumultueux qui les a vu voir Jacque Vaughn prendre la relève en tant qu’entraîneur par intérim.