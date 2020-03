Spike Lee en colère contre les feuilles des Knicks en saison

Ce qui manquait dans la Big Apple. Le surréalisme est la sensation qui envahit la franchise économique la plus appréciée des NBA depuis des années et maintenant il est son disciple le plus fidèle et illustre, Spike Lee, qui prend du recul et retire le soutien inconditionnel qu’il avait maintenu pendant des décennies. La gestion de New York Knicks Il est depuis longtemps le déclencheur et le traitement qu’il donne à certains de ses fans les plus connus a depuis longtemps été amélioré. L’expulsion d’un jeu de Charles Barkley a fortement retenti, un épisode qui a repris Spike lee pour expliquer sa décision étonnante.

L’événement qui a précipité cette décision s’est produit lors du duel contre Rockets. Lee voulait accéder au terrain par un endroit qui n’appartenait pas et était venu par hasard. La sécurité l’a empêché d’accéder et Spike a perdu ses nerfs face à l’impuissance qu’il ressentait, criant fort qui a été dépensé 299 000 $ dans son acompte pour lui faire sentir comme un criminel et défier les agents de l’arrêter comme ils l’ont fait avec Barkley. La vidéo a fait le tour du monde et les explications de Lee ont été directes.

“Je suis harcelé par James DolanC’était une situation terrible. J’y occupe mon siège depuis 28 ans, cela n’a aucun sens. J’ai décidé que je ne reviendrai pas à Madison dans le reste de la saison “, a déclaré le cinéaste, découvrant une autre controverse dans la Big Apple et mettant la direction du Dolan susmentionné, dont le projet dans le New York Knicks Cela semble en question. Situation malheureuse qui plonge dans la crise de l’équipe de New York.

