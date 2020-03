Spike Lee et les Knicks se disputent. Que signifie la dernière controverse MSG? – L’Athletic

Certains jours, l’atmosphère autour des Knicks donne à la franchise un air de théâtre mal dirigé. Il y a des scénarios absurdes et une distribution en constante évolution. L’antagoniste principal ne change jamais; le lieu non plus. Et peu importe à quel point il fonctionne mal, il n’y a jamais de pénurie d’attention, parfois ne serait-ce que pour frotter.

Mardi, cependant, a été un jour qui s’est passé comme un mauvais mème. Les Knicks sont soudainement entrés en querelle avec leur fan le plus célèbre. S’ils avaient espéré miser sur la bonne volonté de lundi soir, lorsqu’ils ont présenté un nouveau président d’équipe et remporté une victoire palpitante, celle-ci a disparu mardi à 11 h 01, lorsque le réalisateur Spike Lee a fait une apparition sur «First Take» d’ESPN. Ce qui a suivi a été une diffusion de griefs presque comme aucun autre dans l’histoire récente des Knicks.

Lee, un fan dévoué depuis des décennies qui est lentement devenu l’un des principaux visages des Knicks alors qu’ils manquaient de bons joueurs à retenir, est allé à la télévision pour fouetter …

.