SpongeBob SquarePants est canoniquement au Baseball Hall of Fame

L’intronisation cet été aura lieu à Cooperstown, mais l’appel au Temple de la renommée mardi est allé à Bikini Bottom.

Larry Walker a été élu au Temple de la renommée du baseball national, recevant juste assez de votes pour effacer l’exigence de 75% pour l’intronisation. Pendant ses jours de jeu, Walker était connu pour son jeu complet, ses cinq outils exposés tout au long de ses 17 saisons dans les ligues majeures. Il n’était pas connu pour être absorbant, jaune ou poreux.

Mais quand il a appris mardi que, lors de son 10e et dernier essai sur le bulletin de vote des écrivains, il avait finalement été élu à Cooperstown, il a amené SpongeBob SquarePants avec lui. Regardez sa chemise:

Walker n’était pas un joueur ordinaire, et comme son maillot s’exclamait, SpongeBob SquarePants “n’est pas une éponge ordinaire”. C’est vrai, car SpongeBob est une star de la télévision depuis plus de deux décennies. Nous avons tous regardé ses exploits avec Squidward et Patrick, et nous avons tous vu les mèmes.

Spongebob Squarepants est l’un des personnages les plus culturellement pertinents du 21e siècle. Il n’a peut-être pas de permis de conduire, mais il est maintenant canoniquement au Temple de la renommée.

Alors qu’au début, le jumelage de Walker, maintenant âgé de 53 ans, avec SpongeBob peut sembler étrange, ce jeu de ses jours avec les Expos de Montréal s’intégrerait parfaitement à Bikini Bottom.

On n’aurait pas blâmé Walker après l’erreur plutôt embarrassante d’oublier le nombre de sorties s’il avait demandé: “Puis-je être excusé pour le reste de ma vie?”

Les deux nouveaux membres du Temple de la renommée étaient à New York et Walker a plaisanté sur sa tenue la veille.

“C’est bien mieux que cette chemise SpongeBob d’hier”, a déclaré Walker.

“Non, ce n’est vraiment pas le cas”, a ajouté Derek Jeter, qui a également été élu au Temple de la renommée.

Jeter le sait. SpongeBob est légitime et est maintenant un Hall of Famer.