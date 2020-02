Spurs-City a montré que VAR avait un problème de marque, alors corrigeons-le

Bonjour et bienvenue à Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de soccer de SB Nation. Nous commençons par une confession: n’était même pas arrivé à la mi-temps du Super Bowl. Honteux.

État du VARt

La Premier League est désespérée. Une fois, il a attiré les téléspectateurs avec des courses au titre passionnantes. Maintenant, alors que Liverpool galope au loin, il est obligé de se pencher pour offrir une farce basse et une hilarité bon marché.

Ce qui convient bien sûr à Tactically Naive. Nous avons toujours préféré la faible farce et l’hilarité bon marché au bon football. En tant que telle, la visite de Manchester City à Tottenham était tout ce que nous aurions pu espérer. Jose Mourinho clown autour. Pep Guardiola l’air en colère et stressé. Un premier objectif pour un jeune garçon tellement excité qu’il a oublié comment célébrer. City battant les Spurs par 19 tirs à trois; Éperons agressant City, 2-0.

Et puis il y avait VAR. Ce fut un grand jour pour l’œil de la Premier League dans le ciel. Tout d’abord, l’arbitre vidéo a refusé de mettre à jour le timbre tacle / cheville erroné de Raheem Sterling du jaune au rouge. Mourinho était bouleversé à ce sujet. Ensuite, une pénalité a été infligée environ deux minutes après l’incident en question, mais Hugo Lloris l’a sauvé. Mourinho était content.

Mais! Après avoir effectué cet arrêt, le ballon s’est déchaîné et Sterling a bondi. Lloris se précipita et intercepta Sterling (ou la balle, ou les deux, ou ni l’un ni l’autre selon qui vous demandez). Encore une fois à VAR, mais aucune pénalité cette fois. Mourinho: heureux. Jusqu’à ce qu’il se rende compte que Sterling aurait pu ramasser un deuxième jaune pour la plongée, ce qui a renvoyé son humeur tout de suite en colère. Honnêtement, être Mourinho semble épuisant.

L’une des bizarreries du VAR est la façon dont il sonne, dans la couverture et la conversation. Tactiquement naïf est aussi coupable que quiconque ici, mais appeler VAR «VAR» fait plutôt allusion à quelque chose de plus grand et de plus sinistre que ce que nous avons réellement. VAR est juste un autre arbitre qui regarde la télévision. Dans cet esprit, Tactically Naive lance une campagne pour renommer VAR en quelque chose de mieux. Voici quelques options.

“Un autre arbitre, regardant la télévision”

Ce n’est pas aussi accrocheur que «VAR», peut-être, mais c’est beaucoup plus représentatif de ce qui se passe réellement.

L’une des choses étranges sur le football – par opposition à d’autres sports qui utilisent l’arbitrage vidéo, comme le rugby et le cricket – est qu’il a à peine tenté d’humaniser les officiels derrière l’écran. Vous n’entendez pas leurs voix et vous n’obtenez que les images les plus vagues d’elles au travail.

Cela est exacerbé en Premier League par un refus généralisé de consulter les surveillants du terrain. À la télévision, des images apparaissent et des lignes sont dessinées. Au stade, rien. L’arbitre sur le terrain porte sa main à son oreille. L’optique est complice.

Pensez à quel point VAR pourrait être plus ordinaire et tellement moins enrageant si cela sortait du tannoy: «Salut, Mike. Que comptez-vous? »« Salut, Mike. Accrochez-vous, jetez un coup d’œil. »« Pas de soucis. »« Voilà. Hmm. Revenir en arrière? Ouais, pas un rouge pour moi, Mike. »« Merci, Mike. »« Plaisir. Bonne chance avec le reste du jeu. “

Bien sûr, vous pourriez toujours être en désaccord avec la décision. Mais au moins, vous savez que vous n’êtes pas d’accord avec un couple d’êtres humains et non avec un immense supercalculateur mesurant tout.

“Le Panoptique”

Ou peut-être que la meilleure façon de contourner «VAR» est de s’y pencher sur Big Brother-ness. Nous aurions besoin de modifier les choses ici, juste un peu. Le Panopticon devrait prendre une ou deux décisions inexplicables et inexpliquées au début de chaque match. Rien de grave, bien sûr. Inversez une remise en jeu ici; commander un coin reprendre ici. Juste assez pour que tout le monde sur le terrain et dans les tribunes sache que le Panopticon pourrait regarder.

Et puis, après tout ce qui se passe, une attente angoissante. Une décision viendra-t-elle? C’est possible. Oh, ça pourrait. Ça pourrait… non, pas cette fois. Le gros œil rouge est passé.

Évidemment, nous aurions besoin d’un œil rouge géant, mais cela ne devrait pas poser trop de problèmes.

Bien que “The Panopticon” puisse ne pas nous donner confiance en ce qui concerne la capacité des rediffusions à prendre des “décisions correctes”, cela ancrerait utilement le sentiment de paranoïa que tous les fans de football ont envers la domination officielle en général. Paradoxalement, cela pourrait tout calmer un peu. Lorsque vous pensez que vous êtes victime d’un complot vaste et tentaculaire, vous devenez un peu nerveux. Mais quand tu sais que tu l’es? Ensuite, vous pourrez vous détendre et profiter du jeu.

Un avantage secondaire serait que les arbitres vidéo, ayant établi leur supervision tôt, peuvent se faufiler tôt pour commencer quelque chose de plus utile. Vous n’avez pas besoin du Panopticon pour regarder tout le temps, après tout. Vous avez juste besoin de ceux qui sont peut-être surveillés pour savoir qu’ils sont peut-être surveillés. Demandez aux arbitres de se porter volontaires pour faire du bien.

“Mike Dean”

Ou peut-être devrions-nous aller plus loin. Mourinho, Guardiola, Sterling – ils ont essayé, mais la présence la plus convaincante sur le terrain ce dimanche était, bien sûr, Mike Dean, qui reste invaincu et dirigera les Barclays pour toujours.

Il n’y aura pas de meilleur passage de jeu cette saison que Dean réservant Toby Alderweireld et traquant ensuite une foule de joueurs terrifiés, carton jaune, à la recherche de sa deuxième victime. Les joueurs les regardent de peur. Raheem Sterling chuchotant des prières. Un stade et une nation tremblant d’anticipation.

Où va-t-il? Sa carte est toujours sortie. C’est Sterling! Il va envoyer Sterling! Pep va éclater! Non, non, il a dépassé Sterling. Que diable – Oleg Zinchenko! Évidemment!

Alors appelons VAR “Mike Dean” et finissons-en. L’homme peut continuer à arbitrer; c’est le mythe dont nous avons besoin. Configurez-le comme une boîte noire explicative au-dessus du football anglais: les incidents entrent dans Mike Dean, les décisions sortent, et ni vous ni Tactically Naive n’avez réellement besoin de connaître les mécanismes. Nous pensons que nous voulons que les décisions soient bonnes, mais nous ne le faisons pas; nous voulons que les décisions semblent appropriées. Et il n’y a rien de plus approprié à la Premier League que Mike Dean.

Insérez l’onglet A dans l’emplacement B

Lionel Messi a fait quelque chose de ridicule ce week-end. Rien de nouveau là-bas, peut-être, mais quand même: c’est le plus grand footballeur de tous les temps et il nous manquera quand il sera parti. Et la tranche de ridicule particulière de ce week-end était une balle traversante aux pieds d’Ansu Fati, à peine 17 ans. Elle est accompagnée d’une tonalité de passage de torche. Un jour, tout cela vous appartiendra.

Pas de pression, mon garçon. Bref, voici le pass. Regardez cette chose. Regarde ça.

Un double quickfire d’Ansu Fati!

Le joueur de 17 ans a le Barça 2-0 et le contrôle total

Quelle passe de Messi pour fixer le premier but aussi! pic.twitter.com/jrbf7dbUmX

– Premier Sports (@PremierSportsTV) 2 février 2020

Il y a d’abord l’écart. Cela doit être solitaire, étant Messi, sachant que vous pouvez voir des choses que les simples humains ne peuvent pas voir. Il y a 11 joueurs Levante sur le terrain ici qui savent qu’il n’y a pas de vide dans leur défense; et puis il y a Messi, insistant sur le fait. Regardez! C’est juste là! Vous n’avez qu’à faire ça!

[does something impossible]

Et puis il y a l’urgence dans la passe elle-même. Les bonnes passes trouvent les joueurs dans des espaces utiles. De superbes passes – et c’est une excellente passe – trouvez des joueurs dans des espaces utiles, puis dites-leur quoi faire ensuite. Les instructions pour l’achèvement sont incluses; tout ce que le joueur récepteur doit faire est de suivre les étapes simples. Il vous suffit de fournir votre propre tournevis. Euh, les pieds.

Il s’agit de la théorie des meubles Flatpack de Tactically Naive sur la brillance du football. Ici, nous voyons Fati mettre en place le MESSI en quelques étapes simples, sans outils spéciaux. Quoi de plus simple?