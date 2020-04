Stage de 25 jours proposé pour un retour potentiel de la NBA

LeBron James a changé sa position sur la façon dont la NBA reprendra la saison à plusieurs reprises, comme beaucoup de personnes autour de la NBA et du monde du sport, en attendant de voir s’il existe un moyen de sauver la saison 2019-2020 et de couronner 2020 champion. LeBron a déclaré auparavant qu’il n’avait pas intérêt à jouer quelque part alors qu’il était en quarantaine loin de sa famille, mais la semaine dernière, il a suggéré qu’il serait difficile pour lui d’avoir une «fermeture» s’il n’y avait aucun moyen de couronner un champion et potentiellement de terminer le saison.

S’ils le font, cependant, la NBA ne veut pas répéter les erreurs des arrêts de travail passés. Même si les circonstances de la pause due au coronavirus sont radicalement différentes de celles du lock-out de 2011, des leçons restent sur la façon de ramener en toute sécurité les joueurs qui ont été couplés à la maison au travail. Selon Brian Windhorst d’ESPN, l’une de ces leçons implique un plan proposé de 25 jours pour aider les joueurs à se remettre en forme pour une éventuelle fin de saison.

Dans le cadre de ce plan, les joueurs devaient suivre une série d’exercices individuels de 11 jours au cours desquels ils pouvaient maintenir une certaine distance sociale tout en accélérant la formation et l’activité. Ensuite, si les autorités médicales le permettent, l’idée serait de permettre un camp d’entraînement de deux semaines avec la participation d’équipes entières.

Les rapports de Windhorst suggèrent également que plusieurs équipes préféreraient avoir un mois ou plus de formation. En règle générale, les joueurs des équipes de la NBA reviendront dans le mois précédant la saison régulière pour jouer des matchs de ramassage et apprendre à connaître leurs coéquipiers avant le camp d’entraînement, à moins qu’ils ne prennent en charge les responsabilités de l’équipe nationale. Dans cet esprit, il est plus que raisonnable de s’attendre à ce que ces athlètes incroyables aient besoin d’une piste plus longue pour se mettre en forme afin d’éviter les blessures.

.