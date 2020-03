Stan Van Gundy critique la gestion de Knicks et s’offre aux Nets

Ils n’inspirent plus confiance, ni dans le sport, ni dans les bureaux. C’est ce qui ressort de chaque occasion où le nom du New York Knicks vient au premier plan. Cinq ans de catastrophe à tous les niveaux ont fait fuir des entraîneurs et des joueurs célèbres de ce qui continue d’être la franchise qui génère le plus d’argent au monde. NBA, malgré sa dérive depuis longtemps. La morbidité qui implique de faire partie des invités du Madison Square Garden Il ne suffit pas d’attirer de grandes figures, qui voient comme il est impossible depuis des années de générer un projet sportif passionnant et vers qui les luttes de pouvoir dans les bureaux les font fuir. Cela a été dit Stan Van Gundy, entraîneur sans emploi depuis son licenciement Detroit Pistons il y a deux saisons.

“Je suis différent de beaucoup d’autres coachs lorsque je recherche un emploi. J’ai besoin de ressentir un lien particulier avec qui me recrute, je dois être clair que je ferai partie d’une administration efficace dans laquelle je pourrai travailler librement et respecter mes principes. Oui Cela ne fonctionne pas, peu m’importe quel salaire ou projet il peut y avoir », a déclaré pour le NYPost un homme qui a demandé le double rôle de manager et coach dans les Pistons, où son omniprésence s’est mal terminée. “Ce que j’ai vu depuis longtemps aux Knicks, c’est une structure totalement dysfonctionnelle et inefficace, donc je ne suis pas intéressé à y aller”, a-t-il déclaré.

Voilà à quel point un homme il renonce à être le 13e entraîneur depuis la saison 2001-2002 dans une franchise sans succès. Carmelo Anthony ne savait pas comment renflouer une équipe qui manque de direction et n’a pas bien choisi dans de nombreux projets. “Bien que j’aurais été intéressé à entraîner les Knicks, je ne pense pas que je l’aurais fait parce que mon frère Jeff a une histoire personnelle que je respecte beaucoup et je ne pense pas que ce soit positif pour quiconque que je fasse partie de l’équipe. Mais la réalité est que je ne l’ai pas fait Je ne suis pas attiré par ce banc. Je dois dire que je resterais beaucoup plus tôt avec la possibilité de former le Filets de Brooklyn“L’homme qui a mené le Dwight Howard Orlando Magic à la finale de la NBA a laissé échapper.

“Ils ont une structure de travail plus stable, je vois une identité dans l’équipe et les joueurs ont toujours cherché à être compétitifs, même quand ils avaient tout contre eux. Je ne doute pas que quiconque souhaite entraîner les Nets plus que les Knicks “, Il faut se rappeler que Kenny Atkinson a été licencié il y a quelque temps et que ceux de Brooklyn recherchent un coach solvable capable de gérer les ego de Kevin Durant et Kyrie Irving la saison prochaine, et cela leur permet de se battre pour le ring. Nous devrons être attentifs à l’avenir de Stan Van Gundy dans la NBA et bien sûr à environ New York Knicks ils ressemblent plus à un cirque ou à un festival qu’à une équipe sérieuse.

