Stan Van Gundy critique les Knicks et s’offre aux Nets

Ça fait deux saisons maintenant que Stan Van Gundy Il a été exclu de la ligue depuis qu’il a été renvoyé par les Pistons de Detroit, mais l’entraîneur vétéran reste déterminé à revenir dans la ligue. L’ancien Magic a sonné pendant plusieurs jours en tant que candidat pour diriger les deux Filets de Brooklyn aimer New York Knicks et quand il a été consulté, il a été direct.

En dialogue avec ESPN Radio, Van Gundy a déclaré qu ‘«entre les deux emplois, celui des Nets est le meilleur. Il n’y a aucune question à ce sujet en ce moment. L’organisation est plus stable, ils ont gagné plus de matchs et ils sont plus talentueux », a-t-il déclaré, dédaignant une éventuelle offre des Knicks et jouant en plénière pour diriger Brooklyn.

La critique de l’organisation des Knicks n’est pas nouvelle et ne cessera pas de tomber car la franchise est très dysfonctionnelle dans son travail. Van Gundy est confiant qu’il aura plus de chance dans le vestiaire des Nets que Kenny Atkinson et, en l’absence de savoir quel sera l’avenir de la NBA, il se préparait peut-être pour son nouvel emploi.

Stan Van Gundy explique pourquoi il n’a aucun intérêt pour le coaching Knicks #Coaching via https://t.co/lCMXxMFK9F https://t.co/u2F4aMbSPX

– Ashish Bedekar (@ashishrbedekar) 23 mars 2020

