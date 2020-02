State of the Houston Rockets à la pause des étoiles

L’épisode de jeudi du podcast Locked on Rockets avec l’animateur Jackson Gatlin et l’analyste Ben DuBose décompose l’état de l’équipe entrant dans la pause prolongée des All-Star de la NBA.

Les Rockets (34-20) ont terminé la première partie de leur saison 2019-20 avec six victoires lors de leurs neuf derniers matchs, dont plusieurs adversaires en séries éliminatoires comme les Jazz, Mavericks, Lakers et Celtics. Houston occupe actuellement la cinquième place du classement de la Conférence de l’Ouest, bien qu’il ne reste que trois matchs dans la colonne des défaites de la deuxième tête de série.

Russell Westbrook marque encore plus efficacement depuis le passage permanent à une composition plus petite, tandis que James Harden a quitté son funk de janvier avec trois matchs de plus de 40 points en six sorties de février.

Pendant ce temps, la nouvelle rotation en zone avant de Robert Covington, P.J. Tucker et Danuel House Jr.a montré des éclairs de jeu d’élite sur la défense – en particulier contre de bonnes équipes comme les Celtics, Jazz et Lakers.

Le podcast de jeudi explore ces sujets et bien plus encore, y compris le rachat potentiel et les cibles à l’étranger pour les deux spots de la liste ouverte de Houston; le retour d’Eric Gordon après la pause des étoiles; les décisions seront prises par l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni; et beaucoup plus. Accorder!

.