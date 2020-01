Steph Curry abandonne le coloris «Nouvel an chinois» pour les chaussures UA Curry 7

La saison 2019-2020 a été un changement de rythme pour le joueur le plus utile des Golden State Warriors, Stephen Curry. Les blessures ont transformé Curry de l’un des principaux contributeurs de Golden State pour mener l’homme de battage médiatique sur le banc. Cependant, une chose est restée dans la course: le jeu de chaussures du tireur d’élite All-Star est sur le point.

Curry ne sprinte peut-être pas autour de la ligne des trois points, mais ses chaussures Under Armour Curry 7 emblématiques ont continué de déployer de nouvelles versions. Que ce soit Willie Cauley-Stein, Seth Curry ou Luka Doncic, la chaussure signature de Curry a été représentée dans le monde de la NBA tandis que l’ancien champion souffre d’une blessure à la main.

Le garde des étoiles a publié des coups de pied sur le thème de la base de fans du guerrier et de son bonbon préféré, mais sa dernière goutte est une ode au nouvel an chinois.

La chaussure Under Armour est bicolore de gris avec une ligne d’accent dorée brillante qui se termine par un motif floral rose et vert sur le talon.

Selon le site Web d’Under Armour, Curry s’est inspiré des peintures chinoises.

Le coloris Curry 7 du Nouvel An chinois présente une tige gris sur gris composée de plusieurs matériaux en couches. Un motif floral original – inspiré de l’encre de Chine shui-mo et de la peinture délavée – élève le panneau arrière de la chaussure et une plaque souple et dorée aide à augmenter son talon blanc.

Les nouvelles chaussures de Curry sont disponibles à l’achat dans l’arène des Warriors à San Francisco, le Chase Center. Le produit Davidson et Under Armour ont un casier qui affiche chaque chaussure au fur et à mesure de sa sortie. À l’intérieur du casier, Curry partage son inspiration colorway pour la nouvelle chaussure signature.

Après avoir été disponibles au Chase Center le 8 janvier, les chaussures Curry recevront une sortie mondiale le 10 janvier, juste à temps pour le début du Nouvel An chinois.

.