Steph Curry aura une restriction de minutes contre les Raptors

Par: Tommy Call III |

Il ya 1 heure

Les Golden State Warriors ont pris toutes les précautions en ce qui concerne la blessure à la main gauche cassée de Stephen Curry. Le joueur le plus utile à deux reprises a subi de multiples réévaluations, des entraînements fastidieux et tout le reste.

Curry ayant finalement été autorisé à revenir contre les Raptors de Toronto, les Warriors procéderont avec prudence lors de leur premier match retour.

Curry s’est entretenu avec des journalistes lors du tournage de Golden State sur le temps de jeu qu’il obtiendra après avoir raté les 58 derniers matchs.

Via Warriors SoundCloud:

Quelque part entre 24 et 28 minutes. Je ne sais pas exactement, nous n’avons pas vraiment finalisé exactement à quoi cela va ressembler, et nous ne devons en parler à personne. C’est juste une question de rester dans cette voie où je peux aller à pleine vitesse, avec la plus haute intensité et ne pas m’épuiser, et traverser tout un match. Je ne m’en inquiète pas du tout. Je pense que je peux jouer beaucoup plus que cela simplement sur la base de tout le travail que j’ai fait. Mais, vous devez être intelligent à ce sujet dans ce sens. Il faut aussi sentir le jeu. Évidemment, je veux être là quand ça compte. Finir les quartiers, terminer le jeu et être disponible à cet égard. C’est le but de gérer les minutes mais aussi de ne pas jouer avec le jeu où je ne suis pas complètement engagé et capable de faire un impact avec des étirements plus longs consécutifs sur le sol.

Avant d’être autorisé à revenir contre les Raptors de Toronto, Curry a passé du temps à Santa Cruz avec l’affilié de la G League des Warriors. Le six fois All-Star a joué avec le groupe G League pour construire son conditionnement avant de revenir en action NBA.

Avec les espoirs de Golden State en séries éliminatoires gâchés, il n’est pas nécessaire que les Warriors précipitent Curry de retour de blessure. Au cours des 20 derniers matchs de la saison régulière, le meneur de jeu de Golden State augmentera lentement ses minutes de jeu alors qu’il trouvera un rythme avec sa main réparée chirurgicalement.

.