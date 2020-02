Steph Curry bat Klay Thompson dans un duel Rock-Paper-Scissors

Ce fut une soirée spéciale pour les Warriors. Le deuxième match, Andrew Wiggins, portait les couleurs de Golden State, Draymond Green revenant après une absence d’un match, mais surtout, Andre Iguodala a fait ses débuts au Chase Center de San Francisco.

L’ancien sixième homme de Golden State a été transféré des Grizzlies de Memphis au Miami Heat à la date limite des échanges, et lors de son deuxième match avec sa nouvelle équipe, il s’est retrouvé face à son ancienne équipe.

Iguodala a disputé six saisons avec Golden State, remportant trois championnats en tant que partie intégrante de la célèbre «composition de la mort», qui a été un facteur clé dans la course au titre des Warriors.

Les Warriors ont honoré le joueur le plus utile de la finale de la NBA 2015 à son retour dans la région de la baie. Avant le début du match contre le Miami Heat, Golden State a diffusé une vidéo hommage mettant en vedette des joueurs et des entraîneurs parlant de l’impact d’Iguodala sur les Warriors. La vidéo a également souligné certains des meilleurs moments d’Iguodala dans Golden State lors de son séjour de six ans.

Après la vidéo, Klay Thompson a pris la cour centrale pour prononcer un discours sur Iguodala à la foule des Warriors. Cependant, Thompson s’adressant à la foule du Chase Center n’était pas son choix; en fait – c’était le contraire.

Stephen Curry a joué Rock-Paper-Scissors contre Thompson pour décider qui s’adresserait à la foule.

Thompson a fini par perdre les deux premiers matchs avec Curry en utilisant les ciseaux et la technique du papier pour assurer sa victoire, forçant l’ancien Cougar de l’État de Washington à prendre le microphone.

