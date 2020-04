Steph Curry collabore avec Storm Reid pour une nouvelle série d’athlètes féminines

La star de Golden State Warriors, Steph Curry, continue de faire une empreinte dans l’industrie des médias et du cinéma avec son dernier projet.

Cofondatrice d’Unanimous Media, Curry collabore avec l’actrice Storm Reid pour une nouvelle série intitulée «Bamazing», qui mettra en vedette des athlètes féminines.

Curry et Reid se sont également associés en mars pour promouvoir le nouveau coloris Curry 7 Bamazing dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Le premier film de la série concerne Jatniel Cabrera, élève de sixième année, et sa passion pour le basket-ball. Avec la pandémie COVID-19 ayant le monde en pause, la production des autres films a été temporairement arrêtée, par la chaîne YouTube de Curry.

Les courts métrages sont réalisés par des cinéastes, et ils sont faits pour inspirer et autonomiser les femmes. Jennia Fredrique, Alessia Glidewell et Jeannie Donohoe sont les trois réalisatrices travaillant sur les films.

“Cette série vise à célébrer les femmes qui inspirent et élèvent les autres, à la fois sur le terrain et derrière la caméra”, a déclaré Curry. «Storm et moi avons été tellement impressionnés par Jennia, Alessia et Jeannie et leurs idées sur la façon de donner vie à ces films. Ce sont des cinéastes si créatives et talentueuses et nous sommes ravis de partager ces films puissants qui, espérons-le, inspireront la prochaine génération de jeunes femmes. “

Reid a récemment participé à «Euphoria» sur HBO. Elle était également dans la série Netflix “Quand ils nous voient” ainsi que dans le film “L’Homme invisible”. Elle veut aider les femmes à atteindre leur potentiel.

«Travailler avec Stephen et Under Armour sur ce projet a été vraiment incroyable,» Reid triste. «Le but de mon initiative Bamazing est d’encourager les jeunes filles et de leur rappeler qu’elles sont vraiment capables de tout, et cette série aide certainement à diffuser ce message. Il est si important que les femmes s’autonomisent et s’élèvent mutuellement, et Jennia, Alessia et Jeannie l’ont fait puissamment à travers leurs films inspirants. Je suis tellement fière de cette série et des histoires que ces incroyables cinéastes ont créées. “

