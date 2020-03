Steph Curry décroche un billet pour Elite Eight au-dessus du Wisconsin

Alors que la NBA est toujours en attente en raison du coronavirus, la saison de basket-ball universitaire est terminée. La saison NCAA a été écourtée avant le tournoi emblématique de 68 équipes.

Sans March Madness en 2020, Warriors Wire met en évidence les performances dignes des membres actuels de l’équipe Golden State. Draymond Green, Jordan Poole et Eric Paschall ont tous enregistré des réalisations importantes en mars. Cependant, un guerrier était en dehors d’une course bouleversante inoubliable à travers la grande danse.

Avant de remporter trois points sur son chemin, le prix du joueur le plus utile, Stephen Curry était un élément clé pour le 10e tête de série des Wildcats de Davidson.

28 mars 2008

Derrière une paire de tirs à couper le souffle contre Gonzaga et Georgetown, les chats sauvages de Curry se sont rendus au Fox Field à Détroit pour le Sweet 16.

Davidson a rencontré les blaireaux du Wisconsin, troisièmes têtes de série, lors de la finale régionale du Midwest. Les 30-5 Badgers de Bo Ryan se sont vus proposer une rotation avec trois All-Big Ten. Le gardien du Wisconsin, Joe Krabenhoff, a été nommé dans l’équipe Big-Ten All-Defensive. Après deux victoires de 15 points, les Badgers se sont retrouvés dans le Sweet 16.

Peu importe les distinctions, ce n’était pas suffisant pour ralentir Curry. Le All-American de la deuxième équipe a grillé le combo défensif de Krabenhoff et Michael Flowers pour 33 des 73 points de Davidson en route vers l’Elite Eight.

Le futur choix de loterie a effectué six tirs au-delà de l’arc tout en ajoutant quatre passes décisives, quatre interceptions et trois rebonds. Le 33 de Curry dans le Sweet 16 était son quatrième effort de 30 points consécutifs dans le tournoi NCAA.

Regardez les faits saillants de la performance éblouissante de Curry dans le Sweet 16 via YouTube:

Cependant, la course magique du tournoi de Curry s’est terminée deux jours plus tard en Elite Eight au futur champion Kansas Jayhawks.

