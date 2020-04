Steph Curry dit à JaVale McGee qu’il laisserait tomber 60 dans n’importe quelle équipe

Le double MVP de la NBA et superstar des Golden State Warriors Stephen Curry est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue pour une raison. Tout en parlant en direct sur Instagram avec l’ancien coéquipier, désormais au centre des Lakers de Los Angeles, JaVale McGee, Curry, âgé de 32 ans, a exprimé sa confiance qu’il pourrait laisser tomber 60 points sur tout le monde (via Bleacher Report).

Steph est confiant qu’il peut laisser tomber 60 pièces sur n’importe qui 😤

(via @NBA) pic.twitter.com/xHkJcvSOu7

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 10 avril 2020

McGee, double champion des Warriors également lorsqu’il a passé deux saisons dans la zone avant de Golden State, a excité son homologue pour réussir le flex. Curry n’a cependant jamais marqué 60 points dans un match de la NBA; son record de carrière a atteint 54 points lors d’une défaite sur la route des Knicks de New York le 27 février 2013.

Avec la NBA sous un hiatus indéfini, il y a beaucoup de temps entre maintenant et regarder Curry se préparer à atteindre 60 points à l’avenir.

