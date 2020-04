Steph Curry dit à Javale McGee qu’il peut laisser tomber 60 sur “tout le monde”

Alors que la saison NBA est en suspens, Stephen Curry a été actif avec son temps en quarantaine. Lorsque le meneur des Golden State Warriors n’est pas occupé à lutter contre COVID-19, Curry intervient sur les réseaux sociaux.

Vendredi, Curry est intervenu avec son ancien coéquipier JaVale McGee sur Instagram. Au cours de leur vidéo en direct, le centre des Lakers de Los Angeles a interrogé Curry sur son talent de marqueur mortel.

JM: Quelle équipe ou quel joueur de cette équipe que vous connaissez vous garde, regardez-vous et dites-vous: “oh ouais, j’ai 60 ans ce soir.”

SC: Oh… Tout le monde.

JM: Que se passe-t-il? Steph Curry vient de tirer sur chaque joueur.

SC: La quarantaine terminée m’a changé. Et après?

JM: Je ne vais pas mentir – je ne m’attendais pas à cette réponse.

SC: Je l’ai donné juste pour toi. C’était juste pour toi.

Regardez McGee entrer dans une frénésie après la réponse de Curry, via Chris Montano sur Twitter:

Après avoir remporté deux prix consécutifs des meilleurs joueurs et un titre de buteur, ce n’est pas une surprise que Curry soit confiant dans sa capacité à le remplir. Cependant, au cours de ses 10 saisons en NBA, Curry n’a pas encore perdu 60 points sur quiconque dans sa carrière.

Le produit Davidson a enregistré 50 points ou plus à six reprises au cours de son séjour dans l’association, son record de 54 contre les Knicks de New York en 2013.

Seuls quatre joueurs ont enregistré 60 points en tant que membres des Golden State Warriors, dont l’un est le frère de Curry, Splash Brother Klay Thompson.

Une fois la NBA de retour à l’action, Curry aura encore 17 matchs sur le calendrier 2019-20 pour sauvegarder sa réclamation de 60 points.

.