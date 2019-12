Steph Curry est capable de faire des «mouvements de basket-ball» dans une nouvelle étape de réadaptation

Le gardien des étoiles Stephen Curry ne s'est pas adapté aux Warriors depuis la veille d'Halloween, car il souffre d'une fracture à la main gauche, mais il y a des nouvelles positives concernant la blessure du MVP à deux reprises.

Les Warriors sont toujours sur la bonne voie pour respecter leur plan initial de réévaluer Curry en février, mais il a fait une apparition lors de la récente séance d'entraînement des Warriors dimanche matin.

Steve Kerr a clairement indiqué que Curry ne tirait pas encore sur le ballon de basket. Pourtant, il a pu faire des «mouvements de basket-ball» depuis qu'il a retiré les épingles de sa main réparée chirurgicalement.

"Il fait des mouvements de basket-ball", a déclaré Kerr aux journalistes dimanche matin. "Il n'a pas tiré le ballon, mais il est resté au sol et a fait beaucoup de mouvements latéraux — sauter ce genre de choses."

Curry est blessé depuis près de deux mois alors que son équipe a du mal, et Kerr est juste heureux d'avoir maintenant son double MVP dans le gymnase avec l'alignement des Warriors.

"C'est agréable de l'avoir dans le gymnase", a déclaré Kerr. "Il se sent mieux quand il est là."

Après que les Warriors aient mis fin à leur stand actuel de cinq matchs sur la route, Kerr a dit qu'il aimerait avoir Curry autour de l'équipe autant que possible, même lors de voyages sur la route.

"Nous aimerions l'avoir autant que possible avec l'équipe", a déclaré Kerr. "Je ne lui ai pas parlé de notre prochain voyage, mais je suis sûr qu'il sera de plus en plus avec l'équipe maintenant qu'il est autorisé à être ici avec notre personnel."

Bien que ce soit une étape positive pour Curry de revenir plus régulièrement avec Golden State, attendez-vous à ce que les Warriors soient extrêmement patients avec leur tireur All-Star.

L'autre moitié du contingent Splash Brother, Klay Thompson se remet toujours d'une blessure de l'ACL alors que les Warriors ont 24 défaites en 30 matchs dans la saison NBA, il n'y a absolument aucune raison de précipiter Curry.

