Steph Curry est de retour de blessure, tout comme la joie qu’il procure au basketball

J’espère que Dieu me pardonne le jour du jugement pour le blasphème que j’ai commis. Lors de son retour contre les Raptors jeudi, j’ai dit que je regardais Stephen Curry avec le même scepticisme de Saint Thomas après la résurrection de Jésus.

C’était une déclaration extrême de faire un point sur la lumière et la joie que Curry apporte quand il joue. Par rapport aux périodes de récupération pour d’autres blessures graves, il n’était pas absent depuis longtemps. Mais j’ai été submergé par la peur irrationnelle qu’il ne soit pas le même qu’avant son départ. Ce Curry ne serait pas Curry. Les blessures peuvent avoir ce genre d’effet décroissant sur les joueurs.

Mais ensuite il a fait ceci:

Il est difficile de regarder cette pièce et de ne pas sourire. Quand j’ai vu Curry faire ce cliché puis célébrer, je me suis demandé pourquoi cela me rendait si heureux. Ce n’est pas une décision rare pour lui, et les Warriors ont continué à perdre. Il avait un bon match de retour, mais cela n’a guère changé la morne saison des Warriors.

Puis j’ai réalisé que c’était le plein effet de sa capacité. Pas seulement la gravité de ses capacités de tir et de création de jeux, mais la joie simple de regarder quelqu’un d’aussi formidable faire ce pour quoi il est incroyable. Et quand Curry est à son meilleur, peu d’autres joueurs incarnent le plaisir de l’excellence qu’il fait.

Ce matin, Rob Mahoney a écrit un excellent article sur la façon dont Curry donne à nouveau aux Warriors un but et une identité:

Lorsqu’une équipe perd près de 80% de ces matchs, comme les pires guerriers de la ligue cette saison, tout ce qui reste est le gâchis.

Stephen Curry est revenu à la formation jeudi pour aider à donner un sens à cela. Ce que Curry offre à Golden State, au-delà des avantages évidents en tant que l’un des meilleurs joueurs de basket-ball vivants, c’est le sursis qui accompagne le changement.

Dans l’article, il y a une citation d’Andrew Wiggins dans laquelle il dit que Curry rend le jeu simple et passionnant pour ceux qui l’entourent. Mahoney relie la citation de Wiggins à quelque chose que Steve Kerr dit toujours sur la façon dont il veut que son équipe joue. C’est une qualité essentielle du jeu de Curry. Joie.

La joie de Curry est dans la totalité de lui. Son tir, son jeu, son leadership et sa confiance. Les grands joueurs facilitent les choses pour leurs coéquipiers. Ils transcendent le jeu en s’éloignant des routines normales qui piègent les autres joueurs en raison de leur manque de capacité. Par exemple, la plupart des joueurs ne pouvaient même pas penser à prendre le coup que Curry a fait, surtout tout en étant bien défendus. Mais Curry le peut, et il le fait.

Les grands joueurs comme lui ouvrent un autre niveau de possibilités dans le jeu. Parce qu’il peut faire ces clichés, ses coéquipiers ont plus d’espace pour la créativité. Des joueurs comme Curry n’élèvent pas seulement leur équipe, mais aussi notre compréhension du sport et de ce qui peut être réalisé au sein de celui-ci. C’est tout simplement agréable de le voir opérer sur ce plan supérieur.

La plupart des grands joueurs sont encore raisonnables jusqu’à un certain point. Ils exploitent les décalages, souvent parce qu’ils sont simplement meilleurs que la défense qui leur est présentée. Curry fait ces choses, mais il porte une joie qui lui est particulière. Une joie portée d’audace.

Le jeu de Curry est construit sur faire beaucoup de choses qui seraient des idées terribles pour tout le monde. Il s’enroule autour de pioches, et sans même mettre les pieds, avec un défenseur serré sur lui, il tire. Et il fait souvent ces clichés. Mais aucun exemple solitaire ne peut lui rendre justice. L’une de mes réactions les plus fréquentes au jeu de Curry est de me dire «c’est tellement putain de stupide» en gloussant. Je ne veux pas dire cela comme une insulte, mais comme une expression d’incrédulité et d’émerveillement.

La joie de Curry est distincte du succès des Warriors, même si elle aide activement l’équipe. Mais même si l’équipe ne joue plus comme un mastodonte, Curry conserve toujours cette qualité. Après avoir fait son premier tir, et alors qu’il continuait à jouer comme son ancien moi tout au long de son premier match de retour de blessure, tout était plus amusant par sa simple présence. Ses coéquipiers étaient plus énergiques et les fans plus engagés. Tout le monde était plus heureux. Ce bonheur vient du fait que Curry est une merveille pas comme les autres, qu’il traite les limites absolues des autres joueurs comme des suggestions.

Ce n’est peut-être pas aussi important que les trophées, mais la façon dont Curry joue au basket-ball montre à quel point le jeu peut être beau.