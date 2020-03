Steph Curry et Storm Reid dévoilent la collaboration UA ​​Curry 7 «Bamazing»

Par: Tommy Call III |

Il y a 18 heures

Bien que Stephen Curry ait manqué une majorité de la saison 2019-2020 en raison d’une blessure, ses chaussures Under Armour emblématiques lancent toujours de nouvelles éditions.

«Sour Patch Kids», «Dub Nation» et «UNDRTD» ne sont que quelques-uns des coloris que Under Armour a lancés sous la marque Curry 7. Le dernier coloris de la chaussure signature de Curry est une collaboration avec l’actrice Storm Reid.

Pour honorer la Journée internationale de la femme, la nouvelle édition de la chaussure est une ode à l’initiative «Bamazing» de Reid qui donne du pouvoir aux jeunes femmes. La chaussure a plusieurs nuances de violet, avec “Bamazing” et “humble” sur la semelle intérieure.

Pour célébrer la sortie du colorway, Curry a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux avec Reid.

Via @ StephenCurry30:

Après la chute du coloris Bamazing, quatre jeunes femmes gagneront 30 000 $ de bourses grâce à Under Armour et à la famille Curry Eat. Apprendre. Jouer. fondation.

Via Under Armour:

Le coloris Curry 7 Bamazing permettra aux jeunes femmes de réaliser leurs rêves, notamment grâce à la bourse annuelle de la Journée internationale de la femme lancée en 2019 par Stephen et Ayesha Curry’s Eat. Apprendre. Jouer. Fondation et Under Armour. Pour montrer davantage leur engagement commun, les deux Eat. Apprendre. Jouer. et Under Armour augmentent l’investissement annuel réalisé en 2019 de une à quatre bourses de 30000 $ en 2020 pour les jeunes femmes méritantes.

Curry aura l’occasion de débuter sa nouvelle chaussure signature mardi sur le terrain lorsque les Golden State Warriors accueilleront les Los Angeles Clippers au Chase Center de San Francisco.

