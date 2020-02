Steph Curry fait tomber les tirs du logo dans Warriors d’avant-match

Stephen Curry n’a pas encore retourné à l’action du jeu Golden State Warriors, mais il est proche. Curry souffre toujours de la blessure à la main gauche cassée qu’il a subie fin octobre. Cependant, le meneur des Warriors pourrait revenir dès ce week-end.

Avant le retour de Curry au tribunal, le NBA All-Star à six reprises a gravi plusieurs étapes essentielles dans sa réhabilitation. Curry a voyagé avec les Warriors sur la route, a participé à des séances d’entraînement de tir avec le personnel d’entraîneurs et, plus récemment, il a rejoint les mêlées de contact à l’entraînement.

Alors que Curry accélérait sa réadaptation, le Golden State guard a affiché l’une de ses routines de tir d’avant-match avant que les Warriors n’hébergent les Sacramento Kings.

Curry a renversé quelques coups de feu à longue distance juste à l’intérieur du logo de Chase Center en milieu de terrain. Le produit Davidson a terminé son entraînement de tir d’avant-match avec un virage virevoltant à 3 points de la ligne de base qui n’était rien d’autre que net.

Avant de ramener ses tirs électriques au tribunal, Curry et sa main gauche blessée doivent subir une réévaluation.

Si son évaluation se passe bien, Curry pourrait revenir dans la programmation de Golden State dimanche 1er mars contre les Wizards de Washington.

.