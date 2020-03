Steph Curry (grippe) devrait revenir jeudi contre les Nets

Par: Tommy Call III |

Il y a 21 minutes

Après avoir raté quatre mois avec une blessure à la main cassée, Stephen Curry a fait son retour tant attendu avec 20 matchs à jouer au calendrier. Cependant, ses retrouvailles avec les Golden State Warriors furent de courte durée.

Curry a été exclu pour des matchs consécutifs après avoir été diagnostiqué grippal avant le match des Warriors contre les Philadelphia 76ers samedi. Le joueur six fois all-star est revenu mardi sur le tournage de Golden State, mais était toujours opposé à Kawhi Leonard et aux Clippers.

Pourtant, le double joueur le plus utile pourrait être prêt à revenir dès le prochain match de Golden State. Steve Kerr a parlé aux journalistes de la maladie de Curry avant le dénonciation des Warriors contre les Clippers. L’entraîneur de Golden State s’attend à ce que Curry joue contre les Nets jeudi.

Via Warriors SoundCloud:

Je m’attends à ce qu’il joue jeudi. Il voulait jouer ce soir, et nous ne le laisserions pas étant donné qu’il n’avait rien fait ces trois derniers jours. C’est une bonne journée pour lui pour obtenir un bon entraînement, se reposer ce soir, puis s’entraîner à nouveau demain et j’espère que tout se passe bien et qu’il jouera jeudi soir – c’est le plan.

Lors du premier match de Curry contre les Raptors, le meneur a marqué 23 points sur un tir de 6 sur 16 en 27 minutes.

Si le produit Davidson est en bonne santé contre les Nets, Curry aura encore 17 matchs à l’horaire pour construire la chimie avec ses nouveaux coéquipiers avant l’intersaison.

